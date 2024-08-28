Zaman zaman bahçelerde, çiftliklerde evcilleştirilmiş halde görülen kazlar doğada yabani olarak yer alır. Çoğu kişi tarafından saldırganlığıyla bilinen kazlar, karada yaşamanın yanı sıra oldukça iyi de yüzücülerdir. Ördeklere benzeyen ancak onlardan daha büyük olmasıyla rahatça ayırt edilebilen kazlar ülkemizde özellikle Erzurum ve Kars bölgelerinde yetişir. Büyük, perdeli ayakları sayesinde suda rahatça yüzebilen ve kendini koruyabilen kazların oldukça büyük görünen kanatları, akıllara kaz uçar mı, kazlar uçabilir mi, ne kadar süre havada kalır sorularını getiriyor.

Kaz Uçar Mı?

Her türlü ortama ayak uydurmayı başarabilen kaz uçar mı sorusunun cevabı evet olacaktır. Yıl içerisinde yaban kazlarının göç etmelerini gerektirecek etkenler göz önünde bulundurulduğunda, göç edebilmeleri için uçmaları kaçınılmazdır. Göç ederken oldukça uzak bölgelere uçabilen kazlar, bunu devasa büyüklükteki kanatlarına borçlulardır. Karada kendilerini savunurken yetenekli oldukları kadar, havada da hünerleriyle etkileyici olan canlılardır.

Kazlar Uçabilir Mi, Ne Kadar Süre Havada Kalır?

Yaşadıkları ortam elverişli olduğu sürece rahatlıkla uçabilen kazlar, genellikle sürü halinde uçarlar. Sürü halinde uçarken girmiş oldukları 'V' şekli ayrı bir ilgi konusu olan kazlar uzun süre boyunca havada kalabilir, kilometrelerce uçabilirler. Yani kazlar, iyi bir yüzücü olmanın yanı sıra oldukça iyi uçmayı başaran canlılardır.