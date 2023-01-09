Kazak Abdal Kimdir? Kazak Abdal Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı, Nereli, Eserleri Neler?

Kazak Abdal kimdir sorusuna dair bilgi verirken, diğer şairlerle ortak olan konularla karşılaşılacaktır. Çünkü kendisi Alevi-Bektaşi çerçevesinde hareket eden bir şairdir. Kazak Abdal şiirleri de bu çerçeveyi somutlaştıran örneklerdir. Diğer şairlerden farklı olarak Kazak Abdal nereli olduğunun cevabı farklılık gösterebilir. Bunun nedeni, kökeninin Romanya Türklerine dayanmasıdır. Edebi yönünü ne zamanlar icra ettirdiği de önemlidir. Dolayısıyla Kazak Abdal kaçıncı yüzyıl ve dönemde yaşadı hakkındaki bilgiler önemlidir.

Kazak Abdal Kimdir?

Bu tür soru başlıklarında akla gelen ilk şey kişinin toplum tarafından nasıl bilindiği ne işle uğraştığı ya da ne ile hatırlandığıdır. Dolayısıyla bu tür konulardan bahsetmek gerekir. Kazak Abdal için birincil bahsedilmesi gereken şey şair olmasıdır. Aslında kendisi ozan yani bir halk şairidir. Yaşadığı dönemde sıkça karşılaşılan, Alevi-Bektaşi topluluğun izinden gitmektedir. Alevi-Bektaşi ekseninde ilerleyen diğer şairlere nazaran hakkında çok az bilgi vardır. Dolayısıyla genellikle şair kimliğinden bahsedilecektir. Şiirleri dil bakımından sadedir. Aynı zamanda şiir dili anlaşılır yani yalındır. Şiirlerini yazarken eleştirel perspektiften yazmaktadır. Ayrıca şiirlerinde kullandığı eleştirel bakış açısını alaycı ve iğneleyici dil ile yansıtmaktadır. Son olarak Kazak Abdal hakkında bahsedilmesi gereken, kökeninin Romanya Türklerinden olduğudur.

Kazak Abdal Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı, Nereli, Eserleri Neler?

Kazak Abdal'ın bir şair olduğu yukarıdaki konu başlığında da bahsedilmiştir. Dolayısıyla kendisini şair olarak nitelendirmek de mümkündür. Aynı zamanda Kazak Abdal Romanya Türklerindendir. Kaçıncı yüzyılda yaşadığı hakkında ise belirli bir yüzyıl vermek mümkündür. Bundan hareketle kendisinin 17. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. 14. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Alevi-Bektaşi geleneğini 17. yüzyılda devam ettiren bir şairdir. Kazak Abdal'ın eserlerine gelecek olursak, üç şiiri günümüzde güncelliğini koruyan şiirleridir. Bu şiirler sırasıyla şöyledir: Eşeği Saldım Çayıra, Ormanda Büyüyen Adam Azgını, Benim Pirim Hacı Bektaş Veli'dir. Üç şiirden birinde mensup olduğu Bektaşi geleneğinden bahsetmektedir. Fakat Bektaşi geleneğinin nasıl olduğundan bahsetmez. Bektaşi geleneğinin kurucularından biri olan Balım Sultandan bahsetmektedir.