Kazakistan Hangi Kıtada? Kazakistan Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Orta asyada yer alan Kazakistan, fazlası ile Rus etkisinde kalmış bir ülkedir. Özellikle Türkiye'de Kazakistan'a dair fazlası ile bir merak söz konusudur. Bu merakınızı yazının devamını okuyarak giderebilirsiniz.

Kazakistan Hangi Kıtada?

Türki cumhuriyetlerden birisi olan Kazakistan, asya kıtasında bulunmaktadır. Kazakistan'ın komşuları arasında kuzey tarafında Rusya, güney tarafında Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan, doğu tarafında ise Çin bulunmaktadır. Kazakistan'ın Hazar Denizi ile Aral Gölü'ne de kıyısı bulunmaktadır.

Kazakistan hangi yarım kürede bulunur diye sormaya kalkarsak da bu sorunun cevabı çok basittir. Kazakistan Cumhuriyeti, kuzey yarım kürede yer almaktadır. Kazakistan, 19 milyon civarı bir nüfusa sahiptir. Bu nüfusun büyük çoğunluğunu Kazaklar sonrasında ise Ruslar oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkede Kazakça ve Rusça konuşulmaktadır.

Kazakistan Dünyanın Hangi Bölgesinde?

Kazakistan Cumhuriyeti, kuzey yarım kürede yer alırken asya kıtasında bulunmaktadır. Rusya, Çin, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi komşuları bulunan Kazakistan, Hazar Denizi ile Aral Gölüne de komşudur.

Dünyanın en büyük 9. Yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Kazakistan'ın yer altı kaynakları da bir hayli fazladır. Ülkede petrol, doğalgaz ve maden çıkarılmaktadır. Bu da birçok yatırımcının yolunu Kazakistan'a çevirmektedir.

Kazakistan Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Alır?

Avrupa'nın Asya'dan ayrılmasını sağlayan Ural Nehri'nin iki tarafında da toprağı bulunan Kazakistan'ın iki kıta üzerinde de toprakları bulunmaktadır. Ayrıca denize kıyısı olmayan kıtalar arası ülkelerden birisidir.

Başkenti Nur Sultan olan Kazakistan, karasal iklime sahiptir. Özellikle kışlar çok soğuk geçer. Yaz ayları ise ılık geçmektedir. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan olmasına rağmen en büyük şehri ise Almatı'dır. Rus etkisinde çok fazla kalan Kazakistan, Türk birliğine üye olsa da Rusya nedeni ile Türkiye'den uzun yıllar uzak kalmıştır. Bu nedenle dilleri de Rus etkisinde kalmış ve bizim anlamamız çok zor hale gelmiştir.