Kazakistan Para Birimi: Kazakistan’ın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Özellikle borsa alanında yatırım yapan kişilerin büyük ilgi duyduğu Kazakistan para birimi diğer ülkelerin para birimleri gibi günlük kurlardan takip edilebilir. Elinizdeki herhangi bir para biriminden Kazak parasına yapacağınız yatırımlar ya da tam tersi durumlar için içeriğimizin devamına bir göz atabilirsiniz.

Kazakistan'ın Para Birimi ve Sembolü

Kazakistan Cumhuriyeti 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği bünyesinde varlığını sürdüren bir ülkeydi. 1991 yılında Moskova'ya yapılan darbe sonucunda Rusya'nın güçsüzlüğünü fark eden ülke bağımsızlığını ilan etmiş oldu. Dolayısı ile bu saatten sonra yeniden şekillenen ülke 1993 yılından itibaren kendi parasını kullanmaya başladı. O günden bu yana Kazakistan'ın para birimi Tenge'dir. Sadece Tenge ya da Kazakistan Tengesi olarak anılan bu para birimi Kazakistan Ulusal Bankası tarafından piyasaya sürülen bir para birimidir.

Hem madeni hem de kağıt banknotlar halinde üretimi devam eden Kazakistan para birimi Tenge ₸ işareti ile gösterilmektedir. Kullanımda olan madeni paralar 1, 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 tenge olurken banknotlar 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ve 50000 şeklindedir. Son olarak da tasarım olarak çok beğeni toplayan Kazakistan Tenge'si 3 yıl üst üste tasarım ödülü alan para birimlerinden de biridir.

Kazakistan Parası Kaç TL Eder?

Farklı ülkelerden ziyaretçilere açık olan Kazakistan yıl boyu birbirinden farklı ulusları ağırlayabilen ülkelerden biridir. Gerek turizm gerekse de iş amaçlı bu tarz ziyaretler için ya da borsa yatırımlarınız için Kazakistan parası kaç TL eder sorusunda yanıt arayabilirsiniz. Eğer böyle bir araştırmanız var ise günlük borsa kurlarını takip etmeniz gerekir. Keza her ülke parası için gereçli olan bu kurlar güncel kur dönüşümlerinde işinize yarayacaktır.

Çeşitli kur dönüştürme araçlarını kullanarak ya da internetten faydalanarak kolayca elinizdeki para birimini tenge cinsinden hesaplayabilirsiniz. Buna göre günlük kurlarda Kazakistan parası 0,032 Türk Lirası etmektedir. Basit bir örnekleme yapılacak olursa elinizdeki 1000 TL lirası Kazakistan parası ile 31.242,40 Tenge etmektedir.