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Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:14 Son Güncelleme: 25.4.2022 14:14

Kazakistan’da Saat Kaç? Türkiye Kazakistan Saat Farkı İle Almatı Ve Nur-Sultan’da Saat Kaç?

Kazakistan’da Saat Kaç? Türkiye Kazakistan Saat Farkı İle Almatı Ve Nur-Sultan’da Saat Kaç?

Yüzölçümü Avrupa Kıtası’nın tamamı kadar olan Kazakistan’da gezilecek yerlerin oldukça fazla olması, gezginleri cezbeden en büyük etkendir. Bayterek Kulesi, Han Şatır, Hoşgörü ve Barış Piramidi, Ile-Alatau National Park, Nur Astana Camii, Kazakistan Merkez Eyalet Müzesi, Almatı Hayvanat Bahçesi, Kazak Halk Müziği Enstrümanları Müzesi, Zenkov Katedrali, Hoca Ahmed Yesevi Türbesi, Altyn-Emel National Park ve Medeo; ziyaretçiler açısından mutlaka görülmesi gerekilen yerler olarak mevcudiyetlerini korumaktadır. Meridyen farklılıklarından dolayı meydana gelen saat farklılıkları Kazakistan ile Türkiye arasında da bulunmaktadır. Kazakistan ve Türkiye arasında da mevcut meridyen farklılığından ötürü saat farkı görülmektedir. Eksiksiz ve sıkıntısız bir Kazakistan gezisi için yapılması gereken en önemli şey, iki ülke arasındaki mevcut saat farkını dikkate almaktır. Peki ya Kazakistan’da saat kaç? Türkiye Kazakistan saat farkı ile Almatı ve Nur-Sultan'da saat kaç? Sizler için derledik...

Kazakistan'da saat kaç sorusu, bu ülkeye gezi planlayan insanlar için cevaplanması gereken mühim bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Saat farklılıklarının doğruları ile bilinmemesi, ziyaretçiler açısından keyifsiz tatil günlerini beraberinde getirecektir. Yüzölçümü 2.717.300 km2 olan Kazakistan Orta Asya'da konumlanmış bir ülkedir ve Türkiye ile aralarındaki uçuş mesafesi 5 saattir. Almatı şehri Kazakistan'ın nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehirdir ve ülkenin eski başkentidir. Kazakistan'ın mevcut başkenti ise Nur-Sultan şehridir. Kazakistan'ın resmi saati Nur-Sultan şehrinin zaman dilimine bağlı olarak görülmektedir. Türkiye ile Kazakistan arasında 3 saatlik zaman farkı bulunmaktadır ve Nur-Sultan şehri Ankara'nın 3 saat daha ilerisindedir. İki konum arasındaki saat farkına hakim olmak, verimli bir tatili de beraberinde getirecektir.

Kazakistan'da Saat Kaç?

Orta Asya'da konumlanan Kazakistan, inanılmaz doğal güzellikleri ile insanları cezbetmeye devam etmektedir. Karasal iklime sahip olan Kazakistan'a ziyarette bulunmak için iki ülke arasındaki saat farkını bilmek elzem olacaktır. 18.75 milyonluk nüfusa sahip Kazakistan ile Türkiye arasında 3 saatlik fark bulunmaktadır. Türkiye Kazakistan'dan 3 saat daha geride bulunmaktadır.

Kazakistan Türkiye Saat Farkı

Kazakistan, Türkiye'ye göre Dünya coğrafyası üzerinde daha Doğu'da konumlanmaktadır. İki ülke arasındaki saat farkı 3'tür. Kazakistan Türkiye'den 3 saat daha ileridedir. Örneğin Kazakistan'da saat 15:00 olduğunda, Türkiye'de saat 18:00 olacaktır.

Kazakistan Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Kazakistan ile Türkiye arasında 3 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır. İki konum arası gece-gündüz farkı bulunmamaktadır fakat yine de ziyaretçiler için bilinmesi gereken bir saat farkı mevcudiyetini korumaktadır. Türkiye Kazakistan'ın 3 saat gerisindedir. Örneğin Türkiye'de saat 12:00 ise Kazakistan'da saat 15:00 olacaktır.

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Kazakistan’da Saat Kaç? Türkiye Kazakistan Saat Farkı İle Almatı Ve Nur-Sultan’da Saat Kaç?
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