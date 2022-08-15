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Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:52 Son Güncelleme: 15.8.2022 16:57

Kazuistik Ne Demek? Kazuistik Anayasa ve Hukuk Nedir, Özellikleri Neler?

Kazuistik Ne Demek? Kazuistik Anayasa ve Hukuk Nedir, Özellikleri Neler?

Kazuistik ne demek diye araştıranlar, bu kelimenin aslının "casuistic" olduğunu ve Latinceden geldiğini, dilimize Fransızcadan geldiğini bilmelidir. Öğrenciler kazuistik ne demek sorusunu yöneltiyor. Hukuk dilinde, olay, gerçek veya varsayılmış somut gerçek anlamına gelir. Kazuistik aynı zamanda, bir öğretim ve araştırma yöntemidir. Kazuistik ne demek sorusunu aynı zamanda felsefeye meraklılar da sormaktadır. Günümüzde birçok devlet kazuistik anayasa ile yönetilir. Kazuistik anayasa nedir sorusunun cevabı yazımızda…

Kazuistik ne demek sorusu, felsefe ve hukukla ilgisi olan kişiler tarafından sorulmakta. Kazuistik, hukukun yanı sıra, tıp, psikoloji, ekonomi öğretilerinde de bulunan bir yaklaşımdır. Aynı zamanda, hukuk alanında kök salmış anlayışlardan biridir. Kazuistik ne demek diyorsanız bu kelime, Fransızca'da tek bir vaka üzerinden yola çıkarak genelleme yapmak ve detaya inmek anlamına gelir. Kazuistik, temelde Hristiyan teolojisinden ortaya çıkmıştır. Hukuken çözümlenmesi çok zor olan vakalar karşısında, doğru tavra sahip olmayı da içerir. İşte Kazuistik anayasa nedir ile ilgili detaylar…

Kazuistik Ne Demek?

20. yüzyılın başlarından itibaren çeşitli Avrupa ülkeleri, kazuistik anayasaya göre yönetilmeye başlamıştır. Kazuistik anayasa, en ince detaylara kadar düzenlenmiş olan ve ayrıntılı maddelerin yer aldığı anayasalara denir. Hukuk alanında, hiçbir soru işareti bırakmamayı, meydana gelmiş veya gelmesi muhtemel olan vakalar karşısında izlenecek olan en doğru yolu belirlemeyi amaçlar. Buna göre, yasama organını ilgilendiren noktalar bile ele alınır. Kazuistik anayasada, hakimler taktir yetkisine sahip değildir. Bu açıdan bakıldığında, çok denetleyici ve düzenleyicidir. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası, kazuistik anayasaya bir örnektir.

Kazuistik Anayasa Özellikleri Nelerdir?

Kazuistik anayasanın sahip olduğu bazı özellikler vardır. Kazuistik özelliğe sahip Fransız Anayasası'ndan yola çıkarak meydana getirilen T.C. 1982 Anayasası, oldukça detaylı ve geniş kapsamlı bir anayasadır. Kazuistik anayasanın başlıca özellikleri şunlardır:

  • Derin detayları nedeniyle, ayrıntılarda boğulmaya neden olur.
  • Uzun anlatımlı olmasının yanı sıra, detaylarda aşırıya kaçan çok düzenleyici bir yapıya sahiptir.
  • İçerdiği detaylı maddelerden dolayı, müdahaleci, basmakalıp ve ağır bir anayasadır.
  • Kuralcı ve teferruatlı yapısı nedeniyle eleştirilmeye açık değildir.
  • Devletin meydana gelmesi, yapısı ve devlete bağlı kurumların işleyişi ile ilgili verilere sahiptir.
  • Kamu hakları ile ilgili her bilgiye yer verilir.
  • Kazuistik anayasada kuralcılık söz konusu olduğu için dışarıdan müdahale söz konusu değildir.

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Kazuistik Ne Demek? Kazuistik Anayasa ve Hukuk Nedir, Özellikleri Neler?
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