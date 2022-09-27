KBS Taşınır Girişi Nasıl Yapılır? KBS Nedir, Açılımı Ne Demek?

KBS nedir sorusunun cevabına ayrıntılı olarak ulaşmak isteyen birçok kişi vardır. KBS açılımı, "Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi" olarak geçer. Bu ifadeden yeni haberdar olanlar, KBS sistemi ne işe yarar sorusunun cevabını arar. Bir diğer merak edilen nokta ise KBS taşınır girişi nasıl yapılır sorusudur. İşte KBS'ye dair merak edilenler…

KBS Taşınır Girişi Nasıl Yapılır?

Mali müşavirlerin ve muhasebecilerin, kısacası mali işlemleri hesaplama ve kayıt altında tutma görevi üstlenen herkesin mutlaka KBS'ne giriş yapması gerekir. Fakat, bu sistem ile yeni tanışanlar nasıl gireceğini bilmeyebilir. Bunun için öncelikle, https://www.kbs.gov.tr/ adresine girmek gerekir. Daha sonra, ekranda beliren Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemine (KPHYS) giriş yapılmalıdır. Çıkan ekrandaki bilgiler doldurulmalıdır. Öncelikle, kullanıcı adı bölümüne T.C. Kimlik No girilmelidir. Son olarak şifre ve tek kullanımlık güvenlik kodu yazılarak giriş yapılabilir.

KBS Nedir?

Açılımı, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi olan KBS, kamu kurumlarının tüm muhasebe işlemlerine ulaşılmasını sağlar. Devletin gelirleri, giderleri, borçları, banka hesapları bu sistem sayesinde kayıtlara geçer. Kaydedilmiş tüm verilere, sistem üzerinden istenilen her zaman ulaşılabilir. Kayıtların belli bir saklanma süresi yoktur. Belediyeler dahil olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait kayıtlara ulaşmak ve incelemek için veriler KBS'ne aktarılır. Oldukça güvenli bu sistem sayesinde tüm kayıtlara rahatlıkla ulaşılabilir. Bütün mali işlemlerin bir araya getirilmesi, otomasyon sistemleri ile yapılır. KBS, harcamaların güvenli bir şekilde sistemde kayıtlı kalmasına olanak tanır. Ülkemizdeki tüm muhasebeciler, bu elektronik portal hizmetlerini kullanır. Gelir, gider ile ilgili tüm detaylar kaydedilebilir. Daha sonra incelenebilmesi adına sınırsız süreli olarak saklanır.