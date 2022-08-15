KDV Nedir? KDV Açılımı Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Hesaplanır?

KDV nedir, KDV açılımı nedir sorusu sürekli olarak sorulmakta. Günümüz dünyasında satıcılar da dahil olmak üzere, hemen herkes bir tüketicidir. İnsanlar, çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması adına mal ve hizmet talebinde bulunur. KDV ne için alınır diyorsanız, üretim süreçlerinden sorumlu olanların mal ve hizmet bedeli için talep ettiği bedele ek bir ücretlendirmedir. KDV ne işe yarar diyenler, bunun üretim ve tüketimin ayakta kalmasını sağlayan bir vergi olduğunu anlamalıdır. KDV nedir ve KDV hesaplama nasıl yapılır ile ilgili detaylar…

KDV Nedir?

Katma Değer Vergisi ya da bilinen adıyla KDV, tüketici harcamalarından alınan dolaylı bir vergidir. Tüketici tarafından ödenir, üretim ve pazarlama sürecine katılan şirketler tarafından tahsil edilir. Vergi tutarı, vergi hariç satış fiyatı ile orantılıdır. KDV tamamen tüketici tarafından karşılanır, ancak KDV'ye tabi olan şirketler, bağımsız meslek sahibi kişiler ve belirli dernekler tarafından toplanır. KDV'yi devlete, mal ve hizmetlerin nihai değeri (satış fiyatı) ile üretim sürecinde kullanılan mal ve hizmetlerin değeri arasındaki fark olan "katma değeri" ne ise hesaplayarak ona göre havale ederler.

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV'yi hesaplamak için, vergi hariç satış fiyatına bir yüzde eklemek gerekir. Bu oran, söz konusu ürünün veya hizmetin sahip olduğu özelliklere göre değişir. Ürün ve hizmetlerin çoğunluğunu ilgilendiren % 18'lik yüksek orandan, %1'lik düşük orana kadar farklı rakamlar ile hesaplanır. Örneğin, hazır yemek hizmeti veren catering şirketleri, gıda ve işlenmemiş tarım ürünlerinin satışında %8'lik vergi söz konusudur. Teknolojik ürün ve hizmetler, tekstil ve farklı pek çok alan için farklı rakamlar geçerlidir. Temel ihtiyaç olarak kabul edilen ürünlerden olan ekmek ve una %1 gibi çok düşük sembolik vergiler uygulanır.