Keçiboynuzu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Keçi Boynuzu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Birleşik kelimeler dilimizde anlam bütünlüğü oluşturmak ve yeni kavramlar yaratmak için kullanılır. Ancak bu kelimelerin yazımında çeşitli hatalar yapılmaktadır. Kelimenin ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği konusunda belirsizlik yaşayanlar, genellikle TDK'nin kurallarını araştırmaktadır. Özellikle keçiboynuzu nasıl yazılır ve TDK'ye göre keçi boynuzu ayrı mı bitişik mi yazılır soruları yazım hatalarını önlemek için sıklıkla sorulmaktadır.

Keçiboynuzu Nasıl Yazılır?

Birleşik kelimeler anlam kayması, ses türemesi ya da kalıplaşma yoluyla meydana gelir. Türkçede birleşik kelimelerin yazımı belirli kurallara bağlıdır. Bu kuralların en önemlilerinden biri bitki, hayvan ve yiyecek adlarının genellikle bitişik yazılmasıdır.

Örnekler:

Hanımeli (Bitki türü)

Aslanağzı (Çiçek türü)

Keçiboynuzu (Bitki adı)

Bu kurala göre keçi ve boynuz kelimelerinden oluşan "keçiboynuzu" birleşik kelimesi bitişik yazılmalıdır. Çünkü bu sözcüğü oluşturan sözcükler anlam kaymasına uğramıştır ve asıl anlamlarını terk edip birleştiklerinde yeni bir anlamı olan birleşik bir sözcük oluşturmuşlardır. Birleşik yazılması gereken bu sözcük yaygın şekilde "keçi boynuzu" olarak hatalı yazılmaktadır.

TDK'ye Göre Keçi boynuzu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "keçiboynuzu" kelimesi bitişik yazılır. Çünkü bir bitkinin özel adını temsil etmektedir. TDK yazım kılavuzuna göre bitki ve hayvan adları birleşik kelime olarak değerlendirilir ve bitişik yazılır.

Yanlış ve doğru kullanım örnekleri aşağıdaki gibidir;

Yanlış: Keçi boynuzundan yapılan pekmez çok faydalıdır.

Doğru: Keçiboynuzu yapılan pekmez çok faydalıdır.

Yanlış: Keçi boynuzu özü bağışıklığı güçlendirir.

Doğru: Keçiboynuzu özü bağışıklığı güçlendirir.

"Keçiboynuzu" kelimesi bitki adlarıyla ilgili yazım kurallarına göre bitişik yazılır. Bunun nedeni birleşik kelime yapısına sahip olması ve anlam kaybına uğramasıdır.