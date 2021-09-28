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Haberler Eğitim Haberleri Keder Eş Anlamlısı – Keder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Giriş Tarihi: 28.9.2021 14:19 Son Güncelleme: 28.9.2021 14:19

Keder Eş AnlamlısıKeder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Keder Eş Anlamlısı – Keder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Keder eş anlamlısı ile günlük hayatımızda araştırdığımız kelimeler arasındadır. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da her iki kelime de aynı anlamı taşıyorsa eş anlamlı kelimedir. Günlük yaşantımızda dilimizden düşmeyen ve en sık kullanılan eş anlamlı sözcükler arasında keder kelimesi bulunur. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından eş anlamlı kelimeler oldukça merak edilen konular arasında yer alır. Buna göre; keder eş anlamlısı nedir? İşte keder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ve eş anlamlı kelimeler ile ilgili detaylar…

Sosyal hayatımızda çok sık karşılaştığımız keder eş anlamlısı ile merak ediliyor. Cümle içinde kelimenin eş anlamlısı kullanıldığında anlam kayması veya cümle bozulması olmaz. Önlenemez doğal olayların yarattığı üzüntü, içe işleyen üzüntü, tasa, acı olarak anlamlandırılan keder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır. Peki, keder eş anlamlısı nedir? İşte keder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

KEDER EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cümle içerisinde kullanılan keder kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, ızdırap, sıkıntı, tasa ve üzüntü anlamlı kelimede onun yerine geçer. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir.

Keder eş anlamlısı: acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, ızdırap, sıkıntı, tasa ve üzüntü

KEDER KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Keder üzüntü, dert anlamlarını taşır. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa bile her ikisi de aynı anlam üzerinden farklı yerlerde değerlendirilmektedir. Buna göre keder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, ızdırap, sıkıntı, tasa ve üzüntüdür.

KEDER KELİMESİ NE DEMEK? KEDER KELİMESİ TDK ANLAMI

Keder kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.
Keder kelimesi Arapça kökenlidir.
TDK'ye göre keder kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa

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Keder Eş Anlamlısı – Keder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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