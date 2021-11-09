Keder Zıt Anlamlısı Nedir? Keder Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Keder kelimesi cümle içerisinde isim görevinde kullanılmaktadır. Ayrıca cümlelerde gerçek anlamıyla kullanılan bir kelimedir. Keder kelimesi aynı zamanda soyut bir kelimedir. Kelimenin anlam dağarcığına baktığımızda ise karşımıza oldukça dar kapsamlı bir kelime çıkmaktadır.

KEDER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Keder kelimesinin anlam özelliklerinden bazılarını inceleyeceğiz. Öncelikle bu kelimenin anlam kapasitesine bakmamız gerekmektedir. Bu açıdan baktığımızda keder kelimesinin sadece bir tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlam da kelimenin gerçek anlamıdır. Yani keder kelimesinin mecaz ve terim anlamları bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak keder kelimesi günümüzde çok yaygın kullanılmasa da ortalama bir kullanımı olan bir kelimedir. Bu bilgilere bakarak keder kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Önlenemez doğal olayların yarattığı üzüntü, içe işleyen üzüntü, tasa, acı.

KEDER KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre keder kelimesinin anlam kapasitesinden yukarıda bahsetmiştik. Burada ise keder kelimesinin anlam ilişkilerinden birini anlatacağız. Keder kelimesi günümüzde az kullanılsa da bu kelimenin zıt anlamlıları günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. Bu yüzden keder kelimesi için en önemli anlam ilişkisi zıt anlamdır. Bunlara göre keder kelimesinin zıt anlamlıları 'neşe, sevinç' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi kavramak içi şu cümle örneklerine bakabiliriz:

Keder dolu yılların ardından bizi mutlu günler bekliyor.

Kendisi çok neşe dolu bir insan olduğu için herkese güler yüzle yaklaşır.

Sevinç insanların içinde olan bir duygu olarak harekete geçmektedir.

KEDER KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Keder kelimesinin anlam özelliklerinden bazılarını yukarıda anlatmıştık. Şimdi ise keder kelimesinin etkileşim halinde olduğu bazı kelimelerden bahsedeceğiz. Keder kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler şunlardır: