Kedi Karma Aşı Nedir? Kedilerde Karma Aşı Ne Zaman, Yılda Kaç Kez Yapılır?

Kediler, sağlıklarının korunması için düzenli veteriner kontrollerine ve aşılamalara ihtiyaç duyan hassas canlılardır. Evde bakılan kediler bile, çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olabilirler. Bu nedenle, kedilerin bağışıklık sistemini güçlendiren ve onları hastalıklara karşı koruyan aşılar büyük önem taşır. Kedi karma aşı nedir, aşı ne zaman, yılda kaç kez yapılır gibi sorular birçok kedi sahibi bireyi yakından ilgilendiren sorular arasındadır.

Kedi Karma Aşı Nedir?

Kedi karma aşısı, kedileri birden fazla hastalığa karşı koruyan bir aşı kombinasyonudur. Genellikle, kedilerde sık görülen ve ciddi sonuçlar doğurabilecek viral hastalıklara karşı koruma sağlar. Karma aşı, özellikle kedi distemperi (panleukopenia), kedi herpes virüsü (rhinotracheitis) ve kedi calicivirus gibi solunum yollarını etkileyen hastalıklara karşı etkilidir. Bu hastalıklar, tedavi edilmediği takdirde kedilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebilir ve hatta ölüme yol açabilir. Karma aşı sayesinde bu hastalıklara karşı koruma sağlanır ve kedinizin genel sağlığı korunmuş olur.

Kedilerde Karma Aşı Ne Zaman, Yılda Kaç Kez Yapılır?

Karma aşının uygulanma zamanı kedinin yaşına ve önceki aşı geçmişine bağlı olarak değişir. Yavru kediler genellikle 6-8 haftalık olduklarında ilk karma aşılarını alırlar. İlk aşı yapıldıktan sonra, bağışıklığın tam olarak gelişmesi için 2-4 hafta aralıklarla iki doz daha aşı yapılması gerekir. Bu aşılama programı, kedinizin bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı güçlü bir koruma geliştirmesine yardımcı olur. Ayrıca yetişkin kedilerde de karma aşı yapılmaya devam edilmeli ve bağışıklık sistemi düzenli olarak desteklenmelidir.

Karma aşının, kedilerde yılda bir kez tekrarlanması önerilir. Yavru kedilerde yapılan ilk aşılardan sonra, her yıl düzenli olarak tekrar edilmesi gerekir.