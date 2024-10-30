Kediler Ne Zaman Çiftleşir? Kedilerin Çiftleşme Zamanı Geldiğini Nasıl Anlarız, Kaçıncı Ayda Çiftleştirilmeli?

Kediler, genellikle kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda çiftleşirler. Kediler ne zaman çiftleşir, çiftleşme zamanı geldiğini nasıl anlarız, kaçıncı ayda çiftleştirilmeli gibi konulara vakıfsanız çiftleştirmeyi düşündüğünüz kedi hem fiziksel olarak sağlıklı olmalı hem de gerekli aşılarının yapılmış olması gerektiğini de bilirsiniz. Kedilerin genel sağlık durumu ve üreme sistemleri bir veteriner hekim tarafından kontrol edilmeli, herhangi bir hastalık veya genetik problemin varlığı incelenmelidir.

Kediler Ne Zaman Çiftleşir?

Kediler, cinsel olgunluğa ulaşmaları ile birlikte çiftleşme dönemlerine girerler. Dişi kediler genellikle 5-12 aylıkken cinsel olgunluğa erişir. Erkek kediler ise genellikle 6-9 aylıkken çiftleşmeye hazır hale gelirler. Ancak cinsel olgunluk yaşları, kedinin ırkına, sağlık durumuna ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

1. Mevsimsel Çiftleşme Dönemi: Kediler mevsimsel poliestrik hayvanlardır, yani yıl içinde birden fazla çiftleşme dönemi geçirebilirler. Dişi kediler genellikle ilkbahar ve yaz aylarında, günlerin uzadığı, güneş ışığının daha uzun süreli olduğu zamanlarda kızgınlık dönemine girerler. Bu dönem, kedinin çiftleşme isteği gösterdiği ve çiftleşmeye hazır olduğu dönemdir. Gecelerin kısa olduğu kış aylarında, dişi kediler genellikle çiftleşme isteği göstermezler.

2. Kızgınlık Dönemi (Estrus): Dişi kedilerde çiftleşme isteğinin en belirgin olduğu dönem kızgınlık dönemidir. Kızgınlık dönemi genellikle birkaç gün sürer ve bu süreçte dişi kedi çiftleşmeye hazırdır. Eğer çiftleşme gerçekleşmezse, dişi kedi birkaç hafta sonra tekrar kızgınlık dönemine girebilir. Bu döngü, dişi kedi hamile kalana kadar devam edebilir. Dişi kediler, yılda 2 ila 4 kez kızgınlık dönemine girebilir, ancak bu sayı bazı kedilerde daha sık olabilir.

Kedilerin Çiftleşme Zamanı Geldiğini Nasıl Anlarız, Kaçıncı Ayda Çiftleştirilmeli?

Dişi ve erkek kediler çiftleşme dönemlerine girdiklerinde farklı belirtiler gösterirler.

Dişi Kedilerde Çiftleşme Belirtileri

1. Huzursuzluk ve Aşırı Miyavlama: Dişi kediler kızgınlık dönemine girdiklerinde normalden daha huzursuz hale gelirler. Sürekli olarak yüksek sesle miyavlayabilir, sahiplerinden ilgi bekleyebilirler. Bu miyavlamalar oldukça tiz ve dikkat çekicidir.

2. Sürtünme ve Yalvarma Hareketleri: Dişi kediler, kızgınlık döneminde sıklıkla sahiplerine, mobilyalara veya yere sürtünmeye başlarlar. Vücutlarını sürekli olarak yerlere sürter ve kıvrılma hareketleri yaparlar. Bu, çiftleşme isteğinin açık bir belirtisidir.

3. Çiftleşme Pozisyonu Alma: Dişi kedi çiftleşmeye hazır olduğunda kendine özgü bir pozisyon alır. Karın üstü yatarken arka kısmını havaya kaldırır, kuyruğunu bir yana doğru sallar ve ön patileriyle yere sıkıca basar. Bu pozisyon, çiftleşme için hazır olduklarını gösterir.

4. İştah Değişiklikleri: Kızgınlık dönemindeki dişi kedilerin iştahlarında azalma görülebilir. Yemek yemek yerine, çiftleşmeye odaklandıkları için beslenme alışkanlıkları bir süreliğine değişiklik gösterebilir.

5. Sık Sık İdrar Yapma: Dişi kediler, kızgınlık dönemlerinde idrarlarını daha sık yapabilir ve hatta bazen bu davranışı ev içinde bile gerçekleştirebilirler. İdrarları, erkek kedileri kendilerine çekmek için koku bırakıcı bir mesaj taşır.

Erkek Kedilerde Çiftleşme Belirtileri

1. Alan İşaretleme: Erkek kediler çiftleşme döneminde bölgesini işaretlemek için sık sık idrar yapar. Bu idrarın kokusu, dişi kedileri çiftleşmeye davet edici bir mesaj taşır. Erkek kediler genellikle evin farklı köşelerine idrar bırakarak alanlarını işaretlerler.

2. Huzursuzluk ve Aşırı Hareketlilik: Erkek kediler de dişi kediler gibi çiftleşme döneminde huzursuz hale gelirler. Özellikle evin içinde dolaşabilir, dışarı çıkmak için kapılarda bekleyebilirler. Dişi bir kedinin kokusunu aldıklarında oldukça heyecanlı ve sabırsız bir hale gelirler.

3. Aşırı Miyavlama: Erkek kediler, çiftleşme isteği arttıkça sık ve yüksek sesle miyavlamaya başlarlar. Bu ses, dişi kedilere yönelik bir çiftleşme çağrısıdır.

Kedilerin çiftleştirilme yaşı ve zamanı, onların fiziksel ve cinsel olgunluklarına bağlıdır. Genel olarak, dişi kediler en az 12 aylık olmadan çiftleştirilmemelidir. Bu süre, kedinin fiziksel olarak tamamen gelişmesi ve hamilelik sürecini sorunsuz geçirmesi için önemlidir. Çok genç yaşta çiftleşen dişi kediler, sağlıksız bir hamilelik geçirebilir ve yavrularında problemler görülebilir.

Erkek kedilerde ise çiftleşme için genellikle 10-12 aylık olana kadar beklenmelidir. Bu yaşa geldiklerinde hormonal dengeleri oturur ve çiftleşmeye hazır hale gelirler.