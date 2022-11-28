Kedilerin Bıyıkları Ne İşe Yarar? Kedinin Bıyığı Kesilir Mi, Düşerse Ne Olur, Tekrar Uzar Mı?

Kedileri her gördüğünüzde kedilerin bıyıkları ne işe yarar sorusu kafanızdan geçmiştir. Kedi besleyenlerin bir kısmı kedilerin bıyıklarını kısaltmak ister. Peki, kedinin bıyıkları kesilince uzar mı? Kedinin bıyığı düşerse ne olur soruları da merak edilen sorular arasındadır. Kedilerin bıyığı neden var diye merak ediyorsanız hazırladığımız yazı tam da size göre. Kedilerde bıyık yorgunluğu nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kedilerin Bıyıkları Ne İşe Yarar?

Kediler çok özel hayvanlardır. İlginç hareketleri ve kendilerine özel karakterleri vardır. Kedilerin insanı hayran bırakan fiziksel özelliklerinden biri de bıyıklarıdır. Erkek ya da dişi olması fark etmeksizin her kedinin bıyığı vardır. Kedilerin havalı gözükmesini sağlayan bu bıyıkların çok özel işlevleri vardır. Kedilerin bıyıkları yön bulma, kendilerini koruma ve etrafı algılamaya yarar. Doğal olarak kedilerin bıyıkları yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmeleri için gereklidir.

Genel anlamda kedilerin bıyıklarının işlevlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

• Bıyık, kedinin kendini savunması ya da atak yapması için gereklidir.

• Kedilerin bıyıkları, etrafı algılamalarını sağlar.

• Bıyıklar, gece şartlarında kedilerin görme kabiliyetini artırır.

• Bıyıklar kedilerin ruh halini yansıtır.

Kedilerin Bıyığı Neden Var?

Kedinin bıyığının kesilip kesilmeyeceği de merak edilen konular arasındadır. Kedinin bıyığı keratin maddesinden oluşur. Bıyıkların kök kısımlarında son derece hassas sinirler vardır. Kediler bu sinir uçları sayesinde beyin ile iletişim kurarlar. Kedilerin bıyıkları sadece yüz bölgelerinde değildir. Göz, kulak, çene ve ayak kısımlarında da bıyık görülebilir. Dudak üzerindeki bıyıklar iki yana eşit şekilde uzamıştır. Kedilerin bıyıkları kendiliğinden dökülebilir. Bu durumda bıyıklar tekrar çıkar. Fakat sahibi ya da dış etkenler tarafından kedilerin bıyığı kesinlikle kesilmemelidir. Bıyık kesilmesi kedinin ölümüne dahi neden olabilir.

Kedilerde Bıyık Yorgunluğu Nedir?

Kedilerde yaygın olarak görülen hastalıklardan biri de bıyık yorgunluğudur. Bu hastalık, kedinin bıyığının aşırı hassaslaşmasını ifade eder. Bu da kedinin huzursuz olmasına neden olur. Genellikle söz konusu hastalık çok derin bir kâseden yemek yemekten kaynaklıdır. Sinirsel hastalıklardan kaynaklı olarak da bu hastalık görülebilir.