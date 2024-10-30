Kedilerin Tuvaleti Geldiğini Nasıl Anlarız? Kediler Tuvaleti Geldiğinde Ne Yapar, Nasıl Davranır?

Her canlı gibi sıra dışı kişilikleri ve tatlı hareketleri ile dikkat çeken kedilerin de belirli yaşamsal gereksinimleri vardır. Günlük bakımlarını kendi başlarına yapabilen bu temizlik seven canlılar tuvaletlerini de belirlenmiş bir alana yaparlar. Tuvalet eğitimi son derece kolay olan kedilerin tuvaleti geldiğini nasıl anlarız ve kediler tuvaleti geldiğinde ne yapar, nasıl davranır sorularının cevapları oldukça açıktır.

Kediler Tuvaletleri Geldiğinde Nasıl Davranır?

Kedilerin tuvalet ihtiyacının giderilmesi gerektiği onların davranışları ile kolayca anlaşılabilir. Genellikle kediler tuvalet ihtiyaçlarını hissettiklerinde bulundukları mekânın içinde dolanıp, sürekli olarak bir yerleri koklama eğiliminde olurlar. Bu davranış onların tuvaletlerini yapabilecekleri uygun bir yer aradıkları anlamına gelir. Tuvalet için doğru yeri bulduklarında da ön patilerini kullanarak kazma hareketleri yaparlar. Bu kazma hareketi de tuvalet alanını hazırlamak istedikleri anlamına gelir. Aranma ve kazma davranışları bir kedinin tuvalet ihtiyacı olduğunu gösteren en yaygın işaretlerdir.

Kedilerin Tuvaleti Geldiğinde Sahipleri Ne Yapmalı?

Kedilerin tuvalet gereksinimlerini anlatmaya yönelik davranışlarını anlamak ve bu durumda doğru adımları atmak onların sağlığı ve mutluluğu açısından önemli olduğu kadar kedinin yaşadığı evin hijyeni ve kedi sahiplerinin sağlığı için de elzemdir. Bu nedenle kedi sahiplerinin öncelikle bu sevimli canlıların tuvaletlerini yapmak için özel alanlara ihtiyaç duyduğunu bilmeleri gerekir. Dolayısıyla ilk adım kediye bir kedi tuvaleti almak ve içini kedi kumu ile doldurmaktır.

Bir kedi, özellikle evin yeni üyesi olan bir yavru kedi, tuvaletinin konumunu henüz kavrayamadıysa tuvalet ihtiyacı hissettiği zaman aranmaya başlar ve etrafı koklayarak dolaşır. Sonraki davranışı ise yeri kazıyor gibi ön patilerini zemine sürtmek olacaktır. Bu davranışları gördüğünde kedi sahibinin onu hemen kumuna götürmesi gerekmektedir. Kuma götürülen kedinin kumu kazdığını ve kendine yer aradığını gözlemleyen kedi sahibi sevimli dostu tuvalet ihtiyacını gidermeye hazırlandığında onu yalnız bırakmalıdır. Böylece kedi rahat ve sağlıklı bir tuvalet deneyimi yaşayacak ve birkaç tekrarda kumu ile tuvaletinin nerede olduğunu öğrenecektir.