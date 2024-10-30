Kedinin Ateşi Nasıl Düşürülür? Ateşi Olan Kedilerin Vücut Isısı Nasıl Düşer?

Kedi dayanıklı hayvanlar olsalar da her evcil hayvan gibi onlar da hastalanıp ateşlenebilirler. Bir kedinin burnu kuruduysa, kedi halsiz görünüyorsa, sürekli uykuluysa ya da mama yemeyi reddediyorsa, ateşini ölçmek yerinde olacaktır. Viral bir hastalığın habercisi olan ateş, ölçülmeli ve yüksekse düşürülmelidir. Kedinin ateşi nasıl düşürülür ve ateşi olan kedilerin vücut ısısı nasıl düşer sorularının cevapları ise veteriner hekimlerin önerdiği yöntemlerdedir.

Kedinin Ateşi Nasıl Düşürülür?

Kediler virüs kaynaklı herhangi bir hastalığa yakalandıklarında ya da vücutlarında enfeksiyon olduğunda ateşleri yükselir. Kedilerin vücut ısılarının arttığını anlamanın en doğru yolu ateş ölçer kullanmaktır. Ama bu ölçüm en sağlam şekilde makattan yapılacağı için her kedi sahibi kedisinin ateşini ölçmeyi istemeyebilir. Kedinin ateşi ölçülemiyorsa her daim ıslak olan burnunun kuruması, patilerinin alt kısmı ile kulaklarının iç kısımlarının fazla sıcak olması fikir verir.

Bu belirtilere kedinin halsiz olması, sürekli uyumaya eğilimli olması ve mama yemeyi reddetmesi de eşlik ediyorsa kedinin herhangi bir sağlık problemine bağlı biçimde ateşi çıkmış olabilir. Ateşi çıkan kediye ilk olarak yapılması gereken ona rahatlatıcı bir ortam sağlamak ve veteriner hekime başvurmaktır. Ancak hemen veteriner hekime ulaşma şansı olmayanlar evde basit birkaç yöntem uygulayıp hızlı ve doğru bir müdahalede bulunarak kedilerinin ateşini geçici olarak düşürmeye çalışabilirler.

Kedi Rahat ve Ilık Bir Ortama Alınmalı

Ateşi çıkan kediler genellikle kendilerini halsiz ve yorgun hissederler. Bu yüzden öncelikle kediyi minderi, kedi evi, ya da en sevdiği koltuk gibi rahat edeceği bir yere taşımak uygun olacaktır. Bu ortam ılık olmalı ve kedi kesinlikle rüzgâr alan ya da soğuk bir yere bırakmamalı, ılık bir alanda dinlenmesini sağlanmalıdır. Soğuk ortamlar, kedinin vücut ısısını daha fazla etkileyebilir ve ateşin daha da yükselmesine neden olabilir.

Nemli Bir Bezle Kedinin Eklem Yerleri, Karnı ve Kasıkları Silinmeli

Kedilerin vücut ısısını düşürmek için nemli ve ılık bir bezle eklem yerleri, karın ve kasık bölgeleri gibi çabuk ısınan yerlerinin hafifçe silinmesi son derece etkili olabilir. Bu işlem kedinin vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur ve kısa süreli bir rahatlama sağlar. Ancak bu yöntemi uygularken kedinin tüylerinin ıslanmamasına dikkat edilmeli ve sadece hafif bir serinletme işlemi yapılmalıdır. Eğer kedi nemli bez uygulamasına olumlu tepki veriyorsa, birkaç saat arayla uygulama tekrar edilebilir.

Su İçirilmeli

Ateşi yükselen tüm canlılara bol su içirilmeli ve su ile vücuttan mikropların atılması sağlanmalıdır. Kediler de ateşlendiklerinde bol miktarda su içmelidirler. Ateşi çıkan kedi su içmeyi reddediyorsa kedinin kafası hafifçe yukarı kaldırılarak boynundan sıkmadan tutup bir şırınga yardımıyla kediye nazikçe su verilebilir.

Son Müdahale Veteriner Hekime Bırakılmalı

Ateş ya da vücut ısısının yükselmesi nadir hasta olan ve dayanıklı olmalarıyla bilinen kedilerde tehlikeli işaretidir. Ateş yükselmesi kedinin vücudunda enfeksiyon, bakteri ya da virüs kaynaklı ciddi bir rahatsızlığın olduğunu gösterir. Kedilerin vücut ısıları sağlıklı oldukları zamanlarda da insanların ısısından yüksek olduğu için kedi sahiplerinin sevimli dostlarının ateşlendiği anlamalarını zorlaştıracaktır. Bu nedenle burun kuruluğu, pati sıcaklığı ve halsizlik gibi yüksek ateş belirtilerine dikkat edilmeli ve kedinin vücut ısısı basit yöntemlerle düşürülmeye gayret edilmelidir.

Evde uygulanan yöntemler kedinin ateşinin kısa süreli olarak düşmesini sağlayacak ve kesin bir tedavi yerine geçemeyecektir. Kısa süreli bu önlemler sonunda kedi biraz olsun rahatladığında hastalığın geçtiği düşünülmemeli ve kedi mutlaka veteriner hekime götürmek gerekir. Özellikle kedinin ateşi 24 saatten uzun bir süre düşmediyse profesyonel yardım almak adına daha fazla vakit kaybetmeden veteriner kliniğine başvurmak şarttır. Veteriner hekim, ateşe neden olan asıl sebebi belirleyerek kediye uygun tedavi yöntemini uygulayacaktır. Kedinizin sağlığı için profesyonel yardım almak her zaman en doğru tercih olacaktır.