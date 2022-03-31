Kelâm Ne Demek? Tdk’ Ya Göre Kelâm Kelimesinin Anlamı Nedir?

Bazı kelimeler basit terim anlamlar değil dinî, felsefî veya belli bir fikir birliğine ait derin anlamlar barındıran kelimelerdir. Kelâm kelimesi de tasavvufi anlamlar barındıran, içeriği manalı bir kelimedir. Kelâm ne demek? Bu sualin yanıtına birlikte bakalım...

Kelâm Ne Demektir?

Kelam kelimesi, İslâm inançlarına göre önemli anlamlar barındıran bir sözcüktür. Özellikle eski zamanlarda sıkça kullanılan kelâm kelimesi, İslâm inancına ait kaidelerini ve bu inanışın felsefe yönünden incelendiği bir ilim dalına verilen isimdir.

Bu doğrultuda kelâm, iman ve inançla ilgili konulara, sorulara cevap ve ispat getirme gayesiyle oluşturulmuş bir felsefedir.

TDK' ya Göre Kelâm Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kelâm kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir, TDK sözlüklerinde kelime anlamı "söz" karşılığına gelir. TDK' ya göre kelâm kelimesi, İslam inancını her açıdan ele alan ve kapsamlı şekilde araştıran ilim dalıdır. Kelâm kelimesini cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;