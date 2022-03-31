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Giriş Tarihi: 31.3.2022 17:05 Son Güncelleme: 31.3.2022 17:05

Kelâm Ne Demek? Tdk’ Ya Göre Kelâm Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kelâm Ne Demek? Tdk’ Ya Göre Kelâm Kelimesinin Anlamı Nedir?

Dilimizde çeşitli kavramları ifade eden birçok sözcük ve terim vardır. Bunlardan bazıları da dini yahut belli bir düşünceyi anlamlar barındıran sözcüklerdir. Kelam kelimesi de dinî anlam içeren bir terimdir. Peki, kelâm ne demek? TDK’ ya göre kelâm kelimesinin anlamı nedir? Bu soruların yanıtlarını ve kelâm kelimesi ile merak edilenleri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Bazı kelimeler basit terim anlamlar değil dinî, felsefî veya belli bir fikir birliğine ait derin anlamlar barındıran kelimelerdir. Kelâm kelimesi de tasavvufi anlamlar barındıran, içeriği manalı bir kelimedir. Kelâm ne demek? Bu sualin yanıtına birlikte bakalım...

Kelâm Ne Demektir?

Kelam kelimesi, İslâm inançlarına göre önemli anlamlar barındıran bir sözcüktür. Özellikle eski zamanlarda sıkça kullanılan kelâm kelimesi, İslâm inancına ait kaidelerini ve bu inanışın felsefe yönünden incelendiği bir ilim dalına verilen isimdir.

Bu doğrultuda kelâm, iman ve inançla ilgili konulara, sorulara cevap ve ispat getirme gayesiyle oluşturulmuş bir felsefedir.

TDK' ya Göre Kelâm Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kelâm kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir, TDK sözlüklerinde kelime anlamı "söz" karşılığına gelir. TDK' ya göre kelâm kelimesi, İslam inancını her açıdan ele alan ve kapsamlı şekilde araştıran ilim dalıdır. Kelâm kelimesini cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;

  • Bir dahakine erken gel ki güzelce sohbet iki kelam edelim.
  • Mecliste arif ol kelâmı dinle, el iki söylerse sen birini söyle. ( Karacaoğlan )

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Kelâm Ne Demek? Tdk’ Ya Göre Kelâm Kelimesinin Anlamı Nedir?
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