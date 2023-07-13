Kelebeğin Oluşumu Aşamaları - Kelebek Nasıl Oluşur, Evreleri Neler?

Omurgasız hayvanlar grubunda yer alan kelebeğin oluşumu sıkça merak edilir. Bunun sebebi başkalaşım geçirmesidir. Kelebek oluşumu evreleri, önce yumurtadan daha sonra kozadan çıkması nedeni ile birbirlerine benzerler. Kelebek nasıl oluşur, dediğimizde tırtıl kozasından çıkarak oluştuğunu öğreniriz. Her tırtıl kelebek olur mu, sorusuna tırtılın hücresel bakımdan oluşumunu tamamlamadan kelebeğe dönüşemeyeceği yanıtını veririz. Bu nedenle her tırtıl kelebek olmaz.

Kelebeğin Oluşumu Aşamaları

Hayvanlar âlemindeki canlıların bir kısmı doğurarak ürese de birçok canlı yumurtadan ürerler. Yumurtadan üreyen anlılardan biri de kelebektir. Omurgasız canlılar sınıfında yer alan kelebek yumurtadan çıktıktan sonra hemen kelebek olmaz. Yumurtadan çıkan larva canlı aslında tırtıldır ve başkalaşım geçirerek kelebek oluşur. Yumurtadan çıkan tırtıllar aslında beslenmeye yönelik bir yaşam sürerler. Bu tırtıllar yaprak yiyerek beslenirler ve ilk hallerinin yüz katı bir büyüklüğe ulaşır. Tırtıl evresinden sonra koza örerler. Koza örmek için çenelerinin alt tarafındaki salgı bezinden kullanarak ipek salgılarlar. Kozanın içerisindeki tırtıl başkalaşım geçirerek kelebek oluşur.

Kelebek Nasıl Oluşur, Evreleri Neler?

Kelebek yumurtasından çıkan tırtıl tam bir olgunluğa ulaştığında kendisine bir koza örer. Koza içerisindeki tırtıl başkalaşım geçirerek kelebeğe dönüşür ve kozadan çıkarlar. Tamda bu aşamada bir sonraki kuşak için yumurta yaparlar. Yumurtaları oluşmuş ve olgunlaşma aşaması tamamlanmış dişi kelebekler yumurtalarını yaprak, ağaç dalları gibi yerlerin üzerine bırakır. Her tür kelebek kendine beslenme yönünden en iyi gelecek ağaç türünün üzerine yumurta bırakırlar. Bırakılan yumurtaların üzerinde özel yapışkan bir yapı olduğundan düşmez ve uçmazlar. Bu yumurtalar tek bir yumurta olarak bırakılmaz.

Her farklı tür kelebeğin yumurtaları da farklı türde ve boyutta olurlar. Bazı tür kelebekler yumurtalarını kışa doğru bırakır ve yumurtalar haftalar süren bir uyku dönemi geçirir. Bunun sonunda ilkbahar döneminde yumurtalardan tırtıllar çıkar. Yumurtalarını ilkbahar aylarında bırakan kelebeklerin ise tırtılları yumurtadan yazın çıkar. Kelebeklerin birbirine bağlı olmayan kanatları ve toplamda altı bacakları vardır. Aynı zamanda kelebek olacak tırtılın yeterince ölüme direnerek dönüşüm geçiren hücreler yetiştirmesi gerekir ve ölüme direnerek dönüşüm geçiren hücreler geliştiremeyen tırtıllar kelebek olamaz. Bu nedenle her tırtıl kelebek olamayabilir.