Kelebek Türleri Nelerdir? En Küçük ve En Büyük Kelebek Çeşitleri, İsimleri ve Özellikleri

İlgilenenler için kelebek türleri ve özellikleri araştırılması gereken konular arasında yer almaktadır. Bu kişiler için Türkiye'de kaç tane kelebek türü var sorusu ilk araştırılması gereken arasındadır. Bunun yanı sıra en nadir kelebek cinsleri hakkında da bilgi sahibi olmak isterler. Eğer bu kişilerdenseniz haberimizin devamına inebilir, kelebek türleri ve özellikleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kelebeklerin Genel Özellikleri

Kelebeklerin Dünya üzerinde toplamda 150.000 türü olduğu bilinmektedir. Türkiye'de ise bu rakam yaklaşık 380'dir.

Beslenmelerini, tıpkı arılarda olduğu gibi, sahip oldukları hortumlar sayesinde gerçekleştirirler. Beslenme sistemleri hortumları sayesinde çalışıp sadece çiçeklerde yer alan polen yani çiçek tozlarını tüketirler.

Halk arasında kelebeklerin sadece 1 gün yaşadıkları söylense de bu yanlış bir bilgidir. Kelebeklerin ömrü türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bazı kelebek türlerinin ömrünün bir seneye kadar çıktığı bilinmektedir.

Kelebeklerin yapısında gövde ve kanattan oluşan iki ana bölüm mevcuttur. Gözleri oval bir yapıda olup şişkin şekildedir ve renkli bir görme yetisine sahiptir. Çoğunlukla kemirgen ve emici bir yapıya sahiptir. Kelebek antenleri kafanın ön kısmında bulunur. Antenlerin uzunlukları ve yapısı kelebeklerin türlerine göre değişiklik gösterir.

Kelebek Türleri

Kelebekler kanat yapılarına ve renklerine bağlı olarak türlere ayrılmaktadır. İşte bazı kelebek türleri ve özellikleri:

- Attucas Atlas

Atlas kelebeği dünyanın en büyük kelebeğidir. Bu unvana kanat açıklığının bir uçtan diğerine 28 santimetreye ulaşabiliyor olması ve kanat alanının 400 santimetrekareyi bulabiliyor olmasıyla sahip olmaktadır. Kanatlarındaki desenler ise bir kobra yılanını andırdığı için avcılara karşı bir savunma mekanizması görevi görüyor.

- Tongeia Minima

Çin'in Shaanxi İli'nde 2002 yılında keşfedilen Tongeia minima adındaki kelebek, dünyanın en küçük kelebeğidir. Laysenidler familyasından olan bu kelebeğin kanat açıklığı 12-17 mm'dir. 27 Ağustos 2007'de resmen dünyanın en küçük kelebeği olarak kayıt altına alındığı bilinmektedir.

- Cetosia Cyena

Cetosia Cyena, Malezya ve Hindistan bölgesinde yayılım gösteren türlerden biridir. Kanat yapısı dantelli bir görünüme sahiptir. Dokunduğu alana kötü bir koku bırakmaktadır. Böylece kendini koruyabilecek bir mekanizma oluşturmuştur

- Paper Kite

Paper Kite Güney Doğu Asya'da yer alan kelebek türleri arasında yer almaktadır. 120 ile 150 milimetre arasında bir kanat genişliğine sahiptir. İsminin Türkçe karşılığı "uçan kağıt" anlamına gelir. Bunun sebebi ise uçarken kağıt gibi süzülen bir görüntü ortaya çıkarmasıdır.

- Great Mormon

Güney Asya'da yer alan Great Mormon isimli kelebek türü kırlangıç kanadına benzeyen kuyruğu ile dikkat çekmektedir. Kanat genişliği 130 ile 160 milimetre arasında değişiklik gösterir.

- Parthenos Stlvia

Güneydoğu Asya, Güney Hindistan, Yeni Gine ve Sri Lanka gibi alanlarda yayılış göstermektedir. Kanat genişliği 45 ile 50 milimetre arasında değişmektedir. Diğer türler ile kıyaslandığı zaman daha küçük bir kanat genişliğine sahiptir

- Vindula Dejone

Vindula Dejone Filipinler'de yer alan kelebek türleri arasında bulunur. Aynı zamanda güneydoğu Asya ve Endonezya'da da dağılım göstermektedir. Erkek türler için kanat genişliği 35 ile 40 milimetre arasında değişim göstermektedir. Dişilerde ise kanat genişliği 41 ile 45 milimetre arasında değişir. Arka kanatlarında yuvarlak desenler yer almaktadır. Bu desenler sayesinde avcıları korkutarak kendilerini korumaları mümkün olmaktadır.

- Common Rose

Hindistan ve Sri Lanka'da yayılım gösteren Common Rose önemli kelebek türleri arasında yer almaktadır. Kanatlarında bulundurduğu benek desenleri koyu kırmızı veya açık kahverengi olabilmektedir. Kırmızı renklerinin yaygınlık göstermesinden kaynaklı olarak bu ismi almıştır. İsminin Türkçe karşılığı "yaygın gül" anlamına gelir. Yaklaşık olarak 80 milimetre ile 130 milimetre arasında değişen kanat genişliği vardır.

En Nadir Kelebek Türleri

- Lange'nin Metalik Kelebeği (Lange's metalmark butterfly)

- Luzon tavus kuşu kırlangıçkuyruğu (Luzon peacock swallowtail)

- Mavi Morfo Kelebeği (Morpho didius)

- Kraliçe Aleksandra'nın Kuşkanatlısı (Queen Alexandra's Birdwing)

- Teinopalpus imperialis (Hindistan İmparatoru) (Kaiser-i-Hind)

- Leona'nın Küçük Mavisi Kelebeği (Leona's Little Blue Butterfly)

- Ada Mermer Kelebeği (Euchloe ausonides insulana)

- Schaus'un Kırlangıçkuyruğu (Schaus' Swallowtail)

- Zebra Uzunkanadı [Heliconius Charithonia (Zebra Longwing Butterfly)]

- Bhutan Glory (Bhutanitis lidderdalii)