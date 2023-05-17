Kelkit Nerede? Kelkit Hangi ile Bağlı, Hangi Bölgede?

Kelkit, Karadeniz Bölgesi için çok önemli coğrafyalardan biridir. Kelkit nerede araştırması için coğrafya kaynakları sizlere yol gösterecektir. Kelkit hangi ile bağlı konusu da merak edilenler arasındadır. Kelkit Vadisi nerede, Türkiye fiziki haritasında da cevabını bulabileceğiniz bir sorudur. Kelkit Irmağı nerededir konusu tarım kaynaklarının incelenmesi konusunda da sorgulanması gereken bir husustur. Kelkit hangi bölgede gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Kelkit Nerede?

Kelkit, Karadeniz Bölgesinde yer alan Gümüşhane iline bağlı bir ilçedir. İlçenin nüfusu yaklaşık 45 bindir. Küçük bir ilçe olan Kelkit, verimli tarım arazisi ile öne çıkmıştır. İlçede bulunan Kelkit Vadisi, ülkemizin önemli tarım arazileri arasında kabul edilir. Vadiden geçen Kelkit Irmağının da tarım faaliyetlerine önemli katkısı vardır.

Kelkit ilçesinin kuzeydoğusunda yine Gümüşhane ilçesine bağlı olan Köse ilçesi, kuzeyinde Gümüşhane merkez ve batısında Şiran ilçeleri bulunur. İlçenin güneydoğusunda ise Bayburt iline bağlı olan Demirözü ilçesi, güney kısmında da Erzincan il merkezi ve Erzincan'ın Çayırlı ilçeleri bulunur. Kelkit ilçesinin il merkezine olan mesafesi yaklaşık 60 km'dir.

Kelkit Vadisi Nerede?

Kelkit ilçesi daha çok Kelkit Vadisi ile bilinir. İlçe, Kelkit Vadisi üzerinde kuruludur. Vadi, bölgenin tarım konusunda en zengin topraklarına sahiptir. Bölgeye özel meşhur meyve ve sebzelerin önemli bir kısmı bu vadide yetişir. Kelkit Irmağı da bu verimli topraklardaki ürün zenginliğine katkı sağlamaktadır.