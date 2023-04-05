Keloğlan Masalları Oku - Keloğlan Masalı, Hikayeleri ve Karakterleri

Keloğlan masalları okuyan çocukların hayal gücünün genişlediği, gençliğe adım atarken okuma kabiliyetlerinin daha iyi olduğu ve okuma alışkanlığı kazanmada çok daha etkili oldukları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda keloğlan masal örnekleri içeriği sayesinde çocuklar için son derece öğretici ve eğlencelidir. Peki ya keloğlan masalı karakterleri kimlerden oluşur? İçeriğimizde herkes için keloğlan hakkında bilgileri araştırdık ve derledik.

Keloğlan Masalları

Keloğlan Türk toplumunun hafızasında çok önemli bir yer edinmiş ve masallar arasında en kült sayılan masallardan biri olmuştur. Keloğlan çocukların okuma alışkanlığını desteklemekle kalmaz, masallarda verdiği mesajlar sayesinde geleceğe umutla bakan, okumayı seven, hayal gücü geniş gençlerin yetişmesini sağlar. Pek çok masal aslında çocuklara hayatı belli bir yönden öğretmeyi amaçlar. Keloğlan da bunlardan en önemlisidir denilebilir.

Keloğlan masallarının günümüzde hala nesilden nesle aktarılması aslında bu masalın çok eskiye dayandığını ve mitolojik bir kökeni olduğunu da anlatır. Altay ile Türk mitolojisinin ortak mirası olan Keloğlan aynı zamanda animasyon olarak da televizyonlarda verilir ve hem okuma hem de izleme kültürü açısından çocuklara pek çok şey katar.

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Keloğlan Masalı Karakterleri

Keloğlan'ın masallarında belli başlı karakterler vardır ve bunların her biri kendi karakteristik özellikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Bunları liste halinde aşağıda verdik.

Keloğlan: Elbette ilk bahsedilmesi gereken karakter Keloğlan'dır. Keloğlan hem azimli hem de dürüst bir karakterdir. Bilgecan Dedesinden devamlı bir şeyler öğrenen keloğlan sakarlığı ile bilinir. Annesiyle birlikte yaşamını sürdürürken konuşma özelliği olan bir de kirpi sahibidir. Babası vefat etmiştir.

Bilgecan Dede: Bilgecan Dede köyün en bilgesidir. Çok farklı konularda icatları, iksirleri, ilaçları yapma özelliğine sahiptir. Çocuklara bilmediği şeyleri öğretmeyi ve onları bilge olarak yetiştirmeyi sever. Tek kusuru çabuk unutmasıdır.

Balkız: Keloğlan'ın çok sevdiği bir karakterdir. Çok zeki ve sarı saçlı olmasıyla bilinir.

Kara: Keloğlan'ın arkadaşlarındandır. Hiperaktif bir gücü olan kara iyi futbol oynamasıyla ve çok hızlı sinirlenmesiyle bilinir. Esmer ve siyah gür saçları ile resmedilir.

Sivri: Keloğlan ile Kara'nın ortak arkadaşı olan Sivri çoğunlukla arkadaşı Kara karakteriyle birlikte derede balık tutar. Çok çalışkandır ve hayaletlerden ödü patlar.

Örgülü: Keloğlanın çok ürkek bir arkadaşıdır. İsmini örgülü saçlarından alır.

Huysuz: Uzun adlı karakterin arkadaşıdır. Para ve altına bayılır. Bu hırs da başına çok bela almasına neden olmaktadır. Bazen uzunla birlikte köyde hırsızlığa çıkarlar. Gerekli ortam hazırlandığında Kara Vezir ya da Çirkin Cadı ile işbirliği yapar.

Uzun: Huysuz'un en yakın arkadaşıdır. Çok oburdur. Huysuz ile arkadaş olduğu için kötü zannedilse bile o aslında çok saf ve temiz bir karakterdir. Boyu oldukça uzundur.

Sinek: Köyde devamlı Keloğlan'a bulaşır, onla rekabet eder.

Tomurcuk: Sinek'in en yakın arkadaşı. Balkız ile dalga geçip durur.

Kara Vezir: Keloğlan'ın baş düşmanı. Şatafatlı bir saraya ve kendi için çalışacak pek çok kötü askere sahiptir. Çirkin cadıyla işbirliği içinde olup Çirkin Cadı'ya yaptığı kötülüklerde yardımcı olur. Askerleri her yerdedir ve masalın en kötü kalpli karakteridir.

Çirkin Cadı: Bilgecan Dede'nin baş düşmanıdır. Güçlerini yeniden elde edebilmek için devamlı suretle büyü yapmaktadır. Kara Vezir ile kötü niyetli antlaşmalar yapmaktadır.

Keloğlan'ın Annesi: Keloğlanı korur, kollar. Sinirlenince sesini yükseltir.

Prenses: Keloğlan'ın dişi kirpisi. Mavi dikenlere sahiptir ve konuşabilir.

Karakaçan: Keloğlan'ın akıllı eşeği.

Canavar: Köyde bazen ortaya çıkan korkunç bir yaratıktır.

Kötülükler Kraliçesi: Yüzyıllar önce karanlık bir yere sürülmüştür. Kristal yoluyla Kara Vezir'le irtibat kurar. Padişah ile Keloğlan'ın baş düşmanı ve uzun onu kuyuya atar.

Çizmeli Tilki: Çirkin Cadıyla Kara Vezir için çalışır. Kurnaz ve tehlikelidir. Tuhaf bir giyime sahiptir.