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Giriş Tarihi: 19.9.2022 16:46 Son Güncelleme: 19.9.2022 16:46

Kelteminar Kültürü Özellikleri - Kelteminar Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Kelteminar Kültürü Özellikleri - Kelteminar Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Kelteminar kültürü özellikleri, birçok bilim insanı tarafından araştırılan konulardan biridir. Söz konusu kültür yapısı, Orta Asya bölgesinde, günümüzde de etkisini sürdürür. Kelteminar kültürü nedir, hangi uygarlığa aittir, Türk mü gibi sorular, yapılan araştırmalara ışık tutmuştur. Yapılan arkeolojik çalışmalar da bu araştırmalarda elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Kelteminar kültürü ile ilgili merak ettiğiniz her türlü ayrıntıyı sizler için derledik.

Kelteminar kültürü özellikleri birçok kültür yapısı ile de benzer özellikler gösterir. Kelteminar kültürü nedir sorusu ile konunun araştırılmaya başlanması çok daha uygun olacaktır. Kelteminar kültür merkezi tarafından sergilenen eserler, yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Kelteminar kültürü Türk mü gibi sorular da yaygın olarak yapılan araştırma konularından biridir. Bahse konu kültür alanı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Kelteminar Kültürü Nedir?

Kelteminar kültürü, MÖ 5500 ile MÖ 3500 yılları arasındaki dönemi kapsayan bir kültür yapısıdır. Söz konusu kültür Kızıl Kum ve Karakum Çölleri, , Zeravshan ve Amu Derya Nehirleri arasındaki bölgede kültürün izleri görülür. Sayılan coğrafya günümüzde Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan topraklarını kapsar. Kelteminar kültürünü Neolitik arkeolojik kültür olarak da değerlendirebiliriz.

Kelteminar kültürü ilk olarak 1939 yılında Sovyetler Birliği tarafından yapılan arkeolojik ve etnografik keşifler kapsamında ortaya çıkarılmıştır. Yapılan keşifler SP Tolstoy önderliğinde yapılmıştır. İlerleyen dönemde söz konusu kültürün yerini Tazabagyab kültürü almıştır.

Kelteminar Kültürü Özellikleri Nelerdir?

Kelteminar kültürü özellikleri diğer kültür özelliklerine benzemesi ile dikkat çeker. Bu kapsamda aşağıdaki kültür özelliklerine değinebiliriz.

  • Halk, gezici avcılık, balıkçılık ve toplayıcılık sistemi ile geçimini sağlamıştır.
  • Zamanla halkın geçim kaynağını hayvancılık almıştır.
  • Okçuluk gelişmiştir.
  • Ekonomide balıkçılık ve avcılığın rolü büyüktür.
  • Yemek yapmak için kil kaplardan istifade edilmiştir.
  • Taş baltalar ve minyatür çakmak taşları bu dönemde üretilmiştir.

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Kelteminar Kültürü Özellikleri - Kelteminar Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?
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