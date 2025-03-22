Kem Küm Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Kemküm Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede bazı kelimeler zamanla birleşerek tek bir kelime gibi kullanılabilirken, bazıları ise asıl yapısını koruyarak ayrı yazılmaya devam eder. İkilemeler, yani anlam pekiştirmek, vurgu yapmak veya sesi taklit etmek için kullanılan kelime grupları da belirli bir kurala uygun şekilde yazılmaktadır. Kem Küm nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına ek olarak "kem küm" kelimesinin bir ikileme olduğunu belirtmek ve kuralı ona göre uygulamak doğru olacaktır.

Kem Küm Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "kem küm" kelimesi ayrı yazılmalıdır. Çünkü bu kelime, tereddüt veya kararsızlığı ifade eden bir ikilemedir ve ikilemelerin ayrı yazılması gerekir. Kelimenin bitişik yazılması yanlış bir kullanım olur. TDK'nin belirlediği yazım kurallarına göre doğru ve yanlış kullanımlar:

Doğru: Sorular karşısında kem küm etti.

Yanlış: Sorular karşısında kemküm etti.

TDK'ye Göre Kemküm Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre, "kem küm" ifadesi ayrı yazılır. Yani, "kemküm" şeklinde bitişik yazmak yanlıştır. Bu kural, ifadenin tekrar grubu olarak kabul edilmesinden kaynaklanır. Tekrar grupları, aynı veya yakın anlamlı kelimelerin tekrarıyla oluşturulan ifadelerdir ve ayrı yazılırlar.