Kemal Tahir Kimdir? Kemal Tahir Eserleri, Romanları, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Edebiyat dünyasında pek çok önemli isim bulunuyor. Edebiyata özel ilgisi ve merakı olanlar bu isimleri gayet iyi tanısa da genel kültür açısından her insanın bilgi sahibi olması gereken edebiyatçılar bulunuyor. Peki, Kemal Tahir kimdir? Kemal Tahir eserleri ile öne çıkan bir edebiyatçı olsa da pek çok kişi Kemal Tahir edebi kişiliği nasıldı, Kemal Tahir hayatı boyunca neler yaptı diye merak ediyor. Aşağıda sizin için Kemal Tahir hangi dönemde yazıyordu, Kemal Tahir hangi akım ve topluluğa dahil, Kemal Tahir romanları nelerdir gibi soruların yanıtlarını açıkladık.

Kemal Tahir Kimdir?

Asıl adıyla İsmail Kemalettin Demir olan Kemal Tahir, 13 Mart 1910 doğumlu edebiyatçıdır. Cumhuriyet Dönemi'nde çeşitli roman, hikaye, şiir ve senaryo gibi türlerde eser yazmış olan Kemal Tahir aynı zamanda; gazeteci, çevirmen ve fikir adamı olarak da bilinir. Günümüze 50'den fazla eser bırakmış olan Kemal Tahir'in bilinen ilk eseri ise 1936 yılında yayınlamış olduğu "Namık Kemal İçin Diyorlar Ki" metnidir. 21 Nisan 1973 tarihinde ise İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur.

Kemal Tahir'in Edebi Kişiliği Nasıldır?

Kemal Tahir günümüze pek çok eser bırakmasıyla dikkat çeken bir isimdir. Konularını Çankırı, Çorum ve çevresinden, Milli Mücadele'den, cezaevi hayatından alan romanlarıyla öne çıkan Kemal Tahir; Osmanlı Devleti'nin kültürel ve siyasi mirasını sahiplenen bir romancıdır. Çalışkanlığı, entelektüel birikimi, çok yönlü oluşu ile toplumcu gerçekçi edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Kemal Tahir'in edebi kişiliğine ilişkin özelliklerini ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Romanlarında köyü, köy halkını, hapishane yaşamını, gurbet ve eşkıyalık gibi konuları işlemiştir.

Roman ve hikayelerin yanı sıra mektup türünde de eserler vermiştir.

Cumhuriyet dönemini sosyal gerçekçi anlayışla anlatmıştır.

Romanlarında hem şehirden hem de köyden hemen hemen her şahsı görmek mümkündür.

Hikâyelerinde çeşitli ayrıntılara, geleneğe ve kuralcılığa çok önem veren yazar, genellikle töreleri ve gurbetçi köylerin çektiği sıkıntıları anlatmıştır.

Köy ve köylü sorunlarını işler.

Miguel de Cervantes Saavedra, Evliya Çelebi, Nazım Hikmet Ran, Yahya Kemal Beyatlı, Karl Marx, Friedrich Engels, Halil İnalcık, Niyazi Berkes, Mickey Spillane gibi isimlerden etkilenmiştir.

Kemal Tahir Eserleri Nelerdir?

Kemal Tahir'in günümüzde 50'den fazla eseri bulunduğundan bahsettik. Aşağıda eserlerinden bazılarını görebilirsiniz: