Kemankeş Ne Demek? Kemankeş Kime Denir, Hangi Dildedir?

Kemankeş ne demek? sorusu tarihi bir soru olduğu gibi aynı zamanda dil bilimiyle de ilgili bir sorudur. Eski Türkçe o kadar zengin bir dildi ki günümüz Türkçesinde de eski Türkçeden kalma pek çok örnek bulmak mümkün. Peki ya kemankeş kime denir? Araştırırken aynı zamanda çeşitli kaynaklardan doğrulamasını da yaptığımız kemankeş hangi dil? Sorusunun içeriğimizde akıcı bir dil ile yanıtlandı.

Kemankeş Ne Demek?

Kemankeş kelimesi aslında günümüzde net bir karşılığı olan bir kelimedir. Yalnızca eski Türkçe ya da diğer adıyla Osmanlıca 'da oldukça fazla Arapça ve Farsça kelimeler bulunurdu. Kemankeş de dilimize coğrafi olarak Türkiye'ye yakın olan milletlerden gelmiştir fakat yıllar ilerleyip de Türkçe sadeleşmeye başladıkça diğer pek çok kelimede olduğu gibi bu kelimenin de kullanımı değişime uğramıştır.

Kemankeş kelimesi doğru bir kaynaktan bilgi edinmek için TDK yani Türk Dil Kurumu'ndan bakılarak yanıtlanırsa tam anlamıyla doğru sonuç elde edilebilecektir. Türk Dil Kurumundan alınan bilgiye göre Kemankeş kelimesi yay ile ok atan kişiye denmektedir. Günümüz Türkçe karşılığı okçu olan kemankeş Osmanlı dönemlerinde ok atan kişileri tanımlamak için kullanılan bir kelimeydi.

Kemankeş Kime Denir?

Kemankeş, eski zamanlarda ok atan kişiye yani okçulara denmekteydi. Bilindiği üzere eski toplumlar savaşçılardı ve ordu ile sivil hayat büyük oranda iç içeydi. Osmanlı ordusunda pek çok birimin farklı adı vardı. Ok atan kimselerin birimi ise kemankeşler olarak adlandırılırdı ve toplumda da orduda okçu olarak görev aldığı bilinen kişilere ismi yerine kemankeş kelimesiyle hitap edilirdi.

Kemankeş Hangi Dildedir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi eski Türkçe olan Osmanlıca Farsça ve Arapçadan pek çok kelime almıştır. Kemankeş de onlardan bir tanesidir… Yapılan araştırmalarda Kemankeş kelimesinin Türkçeye Farsça dilinden geldiği tespit edilmiştir.