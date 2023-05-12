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Giriş Tarihi: 12.5.2023 09:46 Son Güncelleme: 12.5.2023 09:46

Kemer Gezilecek Yerler - Kemer’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Doğal Mekanlar Listesi

Türkiye’nin turizm cenneti Antalya'nın gözde ilçelerinden biri de Kemer’dir. Tatile çıktıysanız Kemer de gezilecek yerler nerelerdir merak edebilirsiniz. Antalya kemer gezilecek yerler arasında birçok tarihi mekân ve doğal güzel bulunur. Kemer’de nereye gidilir, dediğimizde plajlardan tarihi mekânlara uzanan geniş bir alan olduğunu öğreniriz. Kemer’in en güzel mekânları arasında şüphesiz ki Kleopatra koyu bir numaradır. Kemer’de gezilecek doğal yerler arasında en güzellerinden biri de Göynük kanyonu olsa gerek.

Kemer Gezilecek Yerler - Kemer’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Doğal Mekanlar Listesi

Kemer de gezilecek yerler arasında milli parklar, doğal güzellikler ve tarihi önemi yüksek yapılar görülebilir. Antalya kemer gezilecek yerler arasında tabi ki plajları da vardır. Kemer'de nereye gidilir, dediğimizde dünya çapında bilinen Çıralı Yanartaş'ı görmeden Kemer'den ayrılmamanız gerektiği önerilir. Kemer'in en güzel mekânları ve Kemer'de gezilecek doğal yerler arasında su altı dalışlarına ev sahipliği yapan Paris 2 Batığı da görülmeye değer güzelliklerden biridir.

Kemer Gezilecek Yerler

Keyifli bir tatil deneyimi yaşamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Türkiye'nin cennet şehirlerinden biri olan Antalya'nın gözde ilçesi Kemer gerçek bir tatil deneyimi için seçilebilecek en güzel yerlerden biridir. Kemer, Akdeniz kıyısında, Antalya'ya 32 kilometre uzaklıkta olan bir ilçesidir. Kemer, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve plajlarıyla tatilinize keyif katacak. Kemer'de birbirinden güzel koylar, milli parklar, doğal güzellikler ve tarihi önemi yüksek yapılar görülebilir.

Kemer'in başta gelen çekiciliklerinden birisi doğal güzelliğidir. Deniz, orman ve dağlar bir noktada birleşmektedir. Denizin berraklığı, ormanın yeşilliği, deniz dalgalarının çam ağaçlarına kadar uzanması ve çam ağaçlarının plajlarda gölgelik olarak kullanılması oldukça cazip gelmektedir. Ayrıca yöredeki diğer çekiciliklerde mağaralardır. Kemer'de Likya Yolu üzerinde, 2007 yılında Türkiye'nin en iyi manzarası seçilen Gelidonya Feneri gibi pek çok turistik nokta yer almaktadır.

Kemer'de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Doğal Mekânlar Listesi

Likya'nın bir şehri olan Idryos, Kemer'in antik ismidir. Kemer ilçesi Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanır. Kemer'de doğa yürüyüşleri, deniz turizmi, trekking, su sporları gibi eğlenceli aktiviteler yapabileceğiniz Kemer'de, keşfedebileceğiniz birçok doğal alan da bulunmaktadır. Amerikan Koyu'nda dünya üzerinde bir geminin tamamının çıkarılabildiği ilk su altı kazısı gerçekleştirilmiştir. Kemer in en eski tarihi MÖ 690 yılına dayanmaktadır. Phaselis antik kentinin kuruluşu bu tarihe dayanmaktadır. Kemer'de gezilebilecek yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Likya Yolu
  • Kleopatra Koyu
  • Phaselis Antik Kenti
  • Üç Adalar
  • Paris 2 Batığı
  • Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı
  • Kemer Cumhuriyet Meydanı
  • Çamyuva Böğürtlenözü Cami
  • Göynük Kanyonu
  • Beldibi Mağarası
  • Sırtlanini Mağarası
  • Selçuklu Av Köşkü
  • Antalya Cennet Koyu
  • Sivri Dağ Milli Parkı
  • Beydağları Milli Parkı
  • Merkez Eyüp sultan Camii
  • Tekirova Ekolojik Doğal Parkı
  • Beldibi Yeni Merkez Cami (Huzur Camii)
  • Olbia Park
  • Çamyuva Halk Plajı
  • Atatürk Ağaç Parkı
  • Tarihi Göynük Su Değirmeni
  • Yörük Parkı
  • Sünnet Lake
  • Paradise Bay
  • Ayışığı Plajı (Moonlight Beach)
  • Beydağları Sahil Milli Parkı
  • Lara Düden Şelalesi
  • Çıralı Yanartaş (Chimaera)
  • Idyros Antik Kenti
  • Kemer Pazarı
  • Schwabach Parkı

Kemer, 320 yat kapasiteli modern marinasıyla yat turizminde de önemli bir yer teşkil eder. Marina ve 52 km'lik sahil şeridi Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEK)'in belirlediği kriterleri sağlayarak Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştır.

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Kemer Gezilecek Yerler - Kemer’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Doğal Mekanlar Listesi
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