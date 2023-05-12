Kemer Gezilecek Yerler - Kemer’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Doğal Mekanlar Listesi

Kemer de gezilecek yerler arasında milli parklar, doğal güzellikler ve tarihi önemi yüksek yapılar görülebilir. Antalya kemer gezilecek yerler arasında tabi ki plajları da vardır. Kemer'de nereye gidilir, dediğimizde dünya çapında bilinen Çıralı Yanartaş'ı görmeden Kemer'den ayrılmamanız gerektiği önerilir. Kemer'in en güzel mekânları ve Kemer'de gezilecek doğal yerler arasında su altı dalışlarına ev sahipliği yapan Paris 2 Batığı da görülmeye değer güzelliklerden biridir.

Kemer Gezilecek Yerler

Keyifli bir tatil deneyimi yaşamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Türkiye'nin cennet şehirlerinden biri olan Antalya'nın gözde ilçesi Kemer gerçek bir tatil deneyimi için seçilebilecek en güzel yerlerden biridir. Kemer, Akdeniz kıyısında, Antalya'ya 32 kilometre uzaklıkta olan bir ilçesidir. Kemer, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve plajlarıyla tatilinize keyif katacak. Kemer'de birbirinden güzel koylar, milli parklar, doğal güzellikler ve tarihi önemi yüksek yapılar görülebilir.

Kemer'in başta gelen çekiciliklerinden birisi doğal güzelliğidir. Deniz, orman ve dağlar bir noktada birleşmektedir. Denizin berraklığı, ormanın yeşilliği, deniz dalgalarının çam ağaçlarına kadar uzanması ve çam ağaçlarının plajlarda gölgelik olarak kullanılması oldukça cazip gelmektedir. Ayrıca yöredeki diğer çekiciliklerde mağaralardır. Kemer'de Likya Yolu üzerinde, 2007 yılında Türkiye'nin en iyi manzarası seçilen Gelidonya Feneri gibi pek çok turistik nokta yer almaktadır.

Kemer'de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Doğal Mekânlar Listesi

Likya'nın bir şehri olan Idryos, Kemer'in antik ismidir. Kemer ilçesi Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanır. Kemer'de doğa yürüyüşleri, deniz turizmi, trekking, su sporları gibi eğlenceli aktiviteler yapabileceğiniz Kemer'de, keşfedebileceğiniz birçok doğal alan da bulunmaktadır. Amerikan Koyu'nda dünya üzerinde bir geminin tamamının çıkarılabildiği ilk su altı kazısı gerçekleştirilmiştir. Kemer in en eski tarihi MÖ 690 yılına dayanmaktadır. Phaselis antik kentinin kuruluşu bu tarihe dayanmaktadır. Kemer'de gezilebilecek yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Likya Yolu

Kleopatra Koyu

Phaselis Antik Kenti

Üç Adalar

Paris 2 Batığı

Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı

Kemer Cumhuriyet Meydanı

Çamyuva Böğürtlenözü Cami

Göynük Kanyonu

Beldibi Mağarası

Sırtlanini Mağarası

Selçuklu Av Köşkü

Antalya Cennet Koyu

Sivri Dağ Milli Parkı

Beydağları Milli Parkı

Merkez Eyüp sultan Camii

Tekirova Ekolojik Doğal Parkı

Beldibi Yeni Merkez Cami (Huzur Camii)

Olbia Park

Çamyuva Halk Plajı

Atatürk Ağaç Parkı

Tarihi Göynük Su Değirmeni

Yörük Parkı

Sünnet Lake

Paradise Bay

Ayışığı Plajı (Moonlight Beach)

Beydağları Sahil Milli Parkı

Lara Düden Şelalesi

Çıralı Yanartaş (Chimaera)

Idyros Antik Kenti

Kemer Pazarı

Schwabach Parkı

Kemer, 320 yat kapasiteli modern marinasıyla yat turizminde de önemli bir yer teşkil eder. Marina ve 52 km'lik sahil şeridi Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEK)'in belirlediği kriterleri sağlayarak Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştır.