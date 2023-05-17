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Giriş Tarihi: 17.5.2023 11:15 Son Güncelleme: 17.5.2023 11:16

Kemerburgaz Nerede? Kemerburgaz Nereye Yakın, Hangi İlçeye Bağlı?

İstanbul coğrafyası ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız Kemerburgaz nerede sorusunu araştırabilirsiniz. Söz konusu bölge ilçe değildir. Kemerburgaz, İstanbul’da bulunan bir nahiyedir. Kemerburgaz nereye yakın sorusu da aklınıza gelebilir. İstanbul’da hangi ilçe ve nahiyenin nerede olduğunu bilmeniz, coğrafya bilginizi de geliştirecektir. Kemerburgaz nereye bağlı sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Kemerburgaz Nerede? Kemerburgaz Nereye Yakın, Hangi İlçeye Bağlı?

Kemerburgaz nerede sorusu için İstanbul şehir haritasından da yararlanabilirsiniz. Söz konusu haritalar, İstanbul'da ulaşım açısından da işinizi kolaylaştıracaktır. Kemerburgaz nereye yakın sorusuna cevap bulmak için de bu haritalardan yararlanabilirsiniz. Kemerburgaz, herkes tarafından bilinen ve İstanbul'da popüler olan bölgelerden biridir. Kemerburgaz nereye bağlı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kemerburgaz Nerede?

Kemerburgaz, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan ve bu ilçenin kuzey kesiminde yer alan bir nahiyedir. Nahiyenin bulunduğu yerde Eyüpsultan köyleri ve Göktürk Mahallesi yer alır. 1924 yılında imzalanan göç mübadelesi ile bölgeye Selanik Sancağı'nda yaşayan Müslümanlar yerleşmiştir. Zaman içerisinde bu coğrafya, ülkemizin farklı bölgelerinden göç almıştır.

Kemerburgaz Nereye Yakın?

Kemerburgaz, İstanbul'un Avrupa yakasında olup bu bölgenin de kuzey batısında yer alan bir kesimdir. Eyüpsultan ilçesine bağlı olan bu nahiye, zaman içerisinde oldukça gelişmiş bir bölge halini almıştır. Günümüzde çok sayıda köy ve mahalle, bu nahiyeye bağlıdır. İstanbul'un gezilecek yerleri anlamında da bu coğrafya değerlendirilmesi gereken bir bölgedir. Toplu ulaşım araçları ile bu nahiyeye kolay bir şekilde gidebilirsiniz.

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Kemerburgaz Nerede? Kemerburgaz Nereye Yakın, Hangi İlçeye Bağlı?
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