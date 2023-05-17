Kemerburgaz Nerede? Kemerburgaz Nereye Yakın, Hangi İlçeye Bağlı?

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Kemerburgaz Nerede?

Kemerburgaz, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan ve bu ilçenin kuzey kesiminde yer alan bir nahiyedir. Nahiyenin bulunduğu yerde Eyüpsultan köyleri ve Göktürk Mahallesi yer alır. 1924 yılında imzalanan göç mübadelesi ile bölgeye Selanik Sancağı'nda yaşayan Müslümanlar yerleşmiştir. Zaman içerisinde bu coğrafya, ülkemizin farklı bölgelerinden göç almıştır.

Kemerburgaz Nereye Yakın?

Kemerburgaz, İstanbul'un Avrupa yakasında olup bu bölgenin de kuzey batısında yer alan bir kesimdir. Eyüpsultan ilçesine bağlı olan bu nahiye, zaman içerisinde oldukça gelişmiş bir bölge halini almıştır. Günümüzde çok sayıda köy ve mahalle, bu nahiyeye bağlıdır. İstanbul'un gezilecek yerleri anlamında da bu coğrafya değerlendirilmesi gereken bir bölgedir. Toplu ulaşım araçları ile bu nahiyeye kolay bir şekilde gidebilirsiniz.