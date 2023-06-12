Kemik Canlı Mıdır? İnsan ve Hayvan Kemiği Canlı Bir Doku Mudur, Cansız Mı?

Vücuttaki en dayanıklı doku olan kemik canlı mıdır diye araştıranlar bulunur. Yapısında kalsiyum ve birçok mineral olan sert kemik doku canlı mıdır yoksa cansız mı merak edenler, onların canlı olduğunu anlamalıdır. Çünkü, osteoblast, osteoklast ve osteosit gibi hücreleri vardır. Büyüdükleri, geliştikleri ve kendilerini iyileştirebildikleri için kemik canlı bir doku mudur diyenlere, onların canlı olduğu söylenebilir. İşte kemik ile ilgili detaylar…

Kemik Canlı mıdır?

İnsan da dahil olmak üzere tüm omurgalıların iskeletini meydana getiren kemikler, yüksek oranda kalsiyum ve diğer minerallerden oluşan sert dokulardır. Bedenin ihtiyacı olan kalsiyumu depolar ve yeni kan hücrelerinin oluşumunda aktif rol oynarlar. Zamanla büyür, sertleşir, kendi kendilerini onarır veya farklı etkenlere bağlı olarak zayıflayabilir ve güçsüzleşebilirler. Yapılarında, osteosit, osteoprogenitor, osteoblast ve osteoklast gibi hücreler ile hücreler arası madde bulunur ve bu yüzden canlıdırlar.

Kemikler, bedenin hareket etmesini, oturmasını, kalkmasını ve dik durmasını sağlayan iskeletin yapı taşı olmalarına ek olarak, vücudun kalsiyum rezervlerinin çoğunu içinde barındırırlar. Bu dokuların çok önemli fonksiyonları bulunur. İnsanlardaki ve hayvanlardaki tüm kemikler, bir araya gelerek iskeleti meydana getirirler. Söz konusu yapı ise hem iç organları korur ve vücut yapısını destekler hem de kaslarla birlikte bedenin hareket etmesine imkan tanır. Bu nedenle, kemikler oldukça güçlüdür ve darbelere karşı dayanıklıdırlar. Onları sağlam ve işlevsel kılan özellikleri ise bazılarının sert, bazılarının ise esnek olmasıdır.

Kemikler Ne İşe Yarar?

Bu dokular kendi içinde farklı gruplara ayrılırlar ve iskeleti oluşturmak dışında hepsinin ayrı bir görevi vardır. Örneğin, yassı kemikler iç organları korumakla yükümlüdür. Bedenin ağırlığını kaldıran ve hareket kabiliyeti kazandıran ise uzun kemiklerdir. Her kemiğin kendine özgü bir şekli ve boyutu vardır. Kısa olanları genellikle küp biçimindedir ve kalındır. Bazı düzensiz kemikler anlaşılması güç şekillere sahip olabilir. Ancak hepsi yüksek oranda kalsiyum ve D vitamini içerdiğinden dolayı serttir. Kemik iliğinde ve yüzeyini oluşturan yapıda küçük kan damarları bulunur. Kan hücrelerini üretmek gibi önemli bir görevi olan kemik iliği ise bağışıklık sistemini güçlendirmeyi ve vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar.