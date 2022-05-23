Kemik Çeşitleri - İskelet Sistemini Oluşturan Kemik Çeşitleri, Yerleri Ve İsimleri Nelerdir?

İnsan vücudu içerisinde büyük ve küçük boyutlarda birçok çeşitli kemik bulunmaktadır. Vücuda fiziki destekte bulunan ve etrafı kaslar ile kaplı olan bu kemik çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak çok elzemdir. Dilerseniz, iskelet sistemini oluşturan kemik çeşitleri, yerleri ve isimleri nelerdir sorularının cevaplarını haberimizde inceleyelim...

Kemik Çeşitleri

İnsan vücudu içerisinde bulunan ve tüm vücudu hareket ettiren sistem yapısı kemiklerden oluşmaktadır. Bu kemiklerin insan vücudu içerisinde birçok çeşidi bulunmaktadır. Kemikler, yapısal açıdan incelendiğinde üç farklı kemik türü bulunmaktadır, bunlar; kısa kemikler, yassı kemikler ve uzun kemikler olarak örneklendirilebilir. Kemikler, çeşit olarak incelendiğinde ise insan vücudu içerisinde tam 19 çeşit tür kemik bulunmaktadır. Bu kemiklerin bir kısmı örneklendirilecek olursa;

Ayak Kemiği: İnce ve küçük kemiklerden oluşmaktadır ve bu kemikler ayaklarda bulunmaktadır.

İnce ve küçük kemiklerden oluşmaktadır ve bu kemikler ayaklarda bulunmaktadır. Bilek Kemiği: Bu kemik türü çok hassas yapıda olmakla birlikte, ellerde ve ayaklarda bulunan bir kemik türüdür.

Bu kemik türü çok hassas yapıda olmakla birlikte, ellerde ve ayaklarda bulunan bir kemik türüdür. Kaval Kemiği: Kaval kemiği çok kalın ve çok sert yapıda olan kemik çeşitlerindendir ve ayak bileği ile bacaklar arasında kısımda yer almaktadır.

Kaval kemiği çok kalın ve çok sert yapıda olan kemik çeşitlerindendir ve ayak bileği ile bacaklar arasında kısımda yer almaktadır. Baldır Kemiği: Güçlü yapıda olan baldır kemiği, kaslanmaya en uygun kemikler arasındadır ve diz kapağı ile kalça arasında kalan bölümde yer almaktadır.

Güçlü yapıda olan baldır kemiği, kaslanmaya en uygun kemikler arasındadır ve diz kapağı ile kalça arasında kalan bölümde yer almaktadır. Diz Kapağı Kemiği: Sert ve sağlam yapısı bulunan diz kapağı kemiği, insan vücudunda diz kapağı bölgesinde bulunmaktadır.

Sert ve sağlam yapısı bulunan diz kapağı kemiği, insan vücudunda diz kapağı bölgesinde bulunmaktadır. Parmak Kemikleri: Bu kemikler en mühim kemikler arasında yerini almaktadır. Tutma ve kavrama işlevine sebep olan parmak kemikleri ellerde ve ayaklarda bulunmaktadır.

Bu kemikler en mühim kemikler arasında yerini almaktadır. Tutma ve kavrama işlevine sebep olan parmak kemikleri ellerde ve ayaklarda bulunmaktadır. Uyluk Kemiği: Kalça ekleminden dize kadar uzanmakta olan kemiğe uyluk kemiği denmektedir.

Kalça ekleminden dize kadar uzanmakta olan kemiğe uyluk kemiği denmektedir. Kalça Kemiği: Özellikle oturma faaliyetini sağlayan kemik çeşidi olan kalça kemiği, avuç formuna sahiptir ve oldukça koruyucudur.

Özellikle oturma faaliyetini sağlayan kemik çeşidi olan kalça kemiği, avuç formuna sahiptir ve oldukça koruyucudur. Kafatası Kemiği: Zarar görmesi sonucunda risk teşkil eden kemiklerden biri olan kafatası kemiği, birçok küçük kemikten oluşmaktadır.

Zarar görmesi sonucunda risk teşkil eden kemiklerden biri olan kafatası kemiği, birçok küçük kemikten oluşmaktadır. Bel Omurları: Boyun kısmından kuyruk sokumu kısmına kadar devam eden bu kemik çeşidi, insan vücudunun dik ve sağlam durmasına olanak sağlamaktadır.

Boyun kısmından kuyruk sokumu kısmına kadar devam eden bu kemik çeşidi, insan vücudunun dik ve sağlam durmasına olanak sağlamaktadır. Köprücük Kemiği: Kürek kemiği ve sternum arasında kalmakta olan köprücük kemiği uzun ve tek parça halindedir.

Kürek kemiği ve sternum arasında kalmakta olan köprücük kemiği uzun ve tek parça halindedir. Pazı Kemiği: Kol kısmının sağ arka kısmında yer alan kemik olan pazı kemiği kısa bir kemik çeşididir ve diğer ismi döner kemik olarak da bilinmektedir.

Kol kısmının sağ arka kısmında yer alan kemik olan pazı kemiği kısa bir kemik çeşididir ve diğer ismi döner kemik olarak da bilinmektedir. Boyun Omurları: İnsan vücudu açısından oldukça mühim olan boyun omurları, boyun kısmında bulunan bir kemik çeşididir.

İnsan vücudu açısından oldukça mühim olan boyun omurları, boyun kısmında bulunan bir kemik çeşididir. Kaburga Kemiği: Vücut içerisinde toplam 24 adet olan kaburga kemikleri, yassı kemiklerden oluşmaktadır ve bulundukları yerler vücudun sağ ve sol kısımlarıdır.

Vücut içerisinde toplam 24 adet olan kaburga kemikleri, yassı kemiklerden oluşmaktadır ve bulundukları yerler vücudun sağ ve sol kısımlarıdır. Göğüs Kemiği: İnsan vücudu içerisindeki iç organların korunmasını sağlayan göğüs kemikleri kalın yapıdadır ve göğüs bölgesinde yer almaktadır.

İnsan vücudu içerisindeki iç organların korunmasını sağlayan göğüs kemikleri kalın yapıdadır ve göğüs bölgesinde yer almaktadır. Kürek Kemiği: Omuz kemiği olarak da bilinen kürek kemiği kolun başlangıç bölgesinde ve göğüs kafesinin geri kısmında yer alan yerde bulunmaktadır.

Kemik Çeşitleri 6 Sınıf

İskelet sistemi ve içerisinde bulunan kemik çeşitleri, özellikle ortaokul eğitimi alan öğrenciler için bilinmesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 6. Sınıf Fen Bilimleri dersinin ''2. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler'' alanında bulunan ''Destek ve Hareket Sistemi'' başlıklı konusu, kemik çeşitlerini de içinde barındırmaktadır.

Bu konu altında incelenen kısımlar; kas, iskelet, kemik, eklem ve kıkırdak olarak belirlenmiştir. Anne karnında kıkırdak yapıları kalsiyum birikmesi sonucunda kemikleri oluşturmaktadır. Bu kemiklerin ise bazı görevleri mevcuttu;

Kemikler, iskelet sistemini oluşturur ve vücudun dik durmasına olanak sağlar.

Organlara ve kaslara tutunma görevi yapmaktadırlar.

Kemikler vücutta kan yapımında da görevlidirler.

Vücut için çok önemli olan; magnezyum, fosfor ve kalsiyum benzeri mineraller kemiklerde depolanmaktadır.

Kaslarla birlikte hareket etmemizi sağlayan yapılardır.

İç organları korur.

Kemik Çeşitleri Nelerdir?

İnsan vücudunda şekillerine göre gruplandırılmış olan iskelet sistemi kemikleri şu şekildedir;