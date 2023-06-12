Kemirgenler Kış Uykusuna Yatar Mı? Köstebek ve Fare Kış Uykusuna Yatar Mı, Kaç Ay Uyur?

Kemirgenler hem ders kitaplarımızda öğrendiğimiz ve incelediğimiz hem de hayatımızda canlı olarak gördüğümüz canlılardır. Bu doğrultuda kapsamlı ve bir o kadarda farklı bilgi edinmemizi sağlayacak bir konu vardır. Yani bu durumda kemirgenler kış uykusuna yatar mı ve kemirgenler neden kış uykusuna yatar kısımlarına atıfta bulunacağız. Çok genel sorular üzerinden gidilse de konu içeriğinde bizleri tikel sorular karşılayacaktır. Bunun için köstebek kış uykusuna yatar mı ve fare kış uykusuna yatar mı sorularımız vardır.

Kemirgenler Kış Uykusuna Yatar Mı?

Kemirgenler bizler için yabancı canlılar değildir. Çok sık olmasa da arada hayatımızda canlı olarak gördüğümüz canlılardır. Aynı zamanda ders kitaplarımıza konu olan ve onlar hakkında bilgi sahibi olduğumuz canlılardır. Fakat konu kemirgenlerin kış uykusuna yatıp yatmadığı olunca belki daha önce bu sorunun cevabını duymamış olma olasılığınız vardır. İlk olarak kemirgenlerin hangi canlılar olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Kemirgenler

Kemirgen kategorisindeki canlıların ortak bir özelliği vardır. Bu özellik ise kesici dişlerinin belirtilen tüm canlılarda var olduğu ve geliştiğidir. Kemirgenler kategorisi içerisindeki canlılar şu şekildedir:

Tavşan

Fare

Kobay

Kirpi

Kunduz

Sincap

Kemirgenler Kış Uykusunda Kaç Ay Uyur?

Kemirgenler kış uykusunda kaç ay uyur sorusundan önce kemirgenlerin kış uykusuna yatıp yatmadığı üzerinde durulacaktır. Birçok canlı kışın yemek bulmakta ve dolayısıyla hayatını idame ettirmede çok zorlanır. Örneğin ayılar kış uykusuna yatar ve bunun nedeni olarak yemek yemeden daha uzun yaşayabilmek olarak gösterilir. Aslında bu durum kış uykusuna yatan tüm canlılar için geçerlidir diyebiliriz. Kemirgen kategorisindeki hayvanlar da bu sebepten dolayı kış uykusuna yatar.

Fare Kış Uykusuna Yatar Mı?

Fare kemirgenler kategorisi içerisinde ele alınacak bir canlıdır. Çünkü kesici dişi vardır ve en önemlisi kesici dişi gelişmiş bir hayvandır. Bu başlık altında önemli olan farenin kış uykusuna yatıp yatmadığıdır. Kemirgenler kış uykusuna yatan canlılardır. Fare de bir kemirgendir. Dolayısıyla farelerin kış uykusuna yattığını ifade edebiliriz.

Köstebek Kış Uykusuna Yatar Mı?

Köstebek için belirtilecek ilk nokta kemirgen değil bir memeli olduğudur. Dolayısıyla köstebekler kemirgenler içerisinde değerlendirilmezler. Köstebekler memeli grubu içerisinde değerlendirilirler. Fare ile arasında familya farklılığı olsa da kış uykusuna yatma konusunda ortak özellikleri vardır. Dolayısıyla köstebekler de kış uykusuna yatarlar.