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Giriş Tarihi: 10.1.2023 09:15 Son Güncelleme: 10.1.2023 09:15

Kenan Hulusi Koray Kimdir? Kenan Hulusi Koray Hikayeleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Kenan Hulusi Koray kimdir sorusu günümüzde oldukça merak edilir oldu. 1906 İstanbul doğumlu Kenan Hulusi Koray, sadece yazar olarak bilinse de, Yedi Meşaleciler ‘de “hikaye yazan tek yazar” olarak tarihe geçmiştir. Kim olduğundan bahsedeceğimiz gibi, Kenan Hulusi Koray Hikayeleri, eserleri, hayatı ve edebi kişiliği de bu yazımızda değineceğimiz kısımlardır. Kenan Hulusi Koray Kimdir sorusunun cevabını tüm detaylarıyla araştırdık. İşte detaylar…

Kenan Hulusi Koray Kimdir? Kenan Hulusi Koray Hikayeleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Kenan Hulusi Koray kimdir sorusuna geniş bir araştırma yapılması gerekmektedir. Kenan Hulusi Koray'ın hayatı birçok eseri hayata geçirmekle sürse de genç yaşta vefat etmiştir. Kariyeri boyunca güzel eserlere imza atmıştır. Kenan Hulusi Koray hangi akım 'da eserlerini icra ettiğini "Yedi Meşaleciler" olarak cevaplayabiliriz. Kenan Hulusi Koray kimdir işte cevabı...

Kenan Hulusi Koray Kimdir

Kenan Hulusi Koray, öğrencilik yıllarında edebiyat dünyasına adım atmıştır. İlk hikayesini, Serveti Fünun dergisinde yayınlamıştır, aynı zamanda dergiye yazan diğer 6 arkadaşıyla birlikte "Yedi Meşaleciler" topluluğunu oluşturmuşlardır. Kenan Hulusi Koray, Yedi Meşaleciler 'de hikaye yazan tek yazardı. Bundan sonra da Vakit Gazetesinde çalışmış ve aynı gazetenin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. Yaşadığı süre boyunca beş adet hikaye kitabı ortaya koymuştur.

Kenan Hulusi Koray Eserleri

İlk başlarda şiirsel ve ahenkli öyküler yazsa da, daha sonradan gerçekçi öyküler yazmaya yönelmiştir. Bu öykülerinde genellikle halkı, çiftçiyi ve işçiyi konu almaya çalışmıştır. Psikolojik konuda da öyküler yazmıştır. Kenan Hulusi Koray 'ın eserleri şu şekildedir:

  • Yedi Meşale
  • Bir Yudum Su
  • Osmanoflar
  • Bahar Hikayeleri
  • Son Öpüş
  • Bir Otelde Yedi Kişi
  • RBK Pansiyonu
  • Hikayeler

Kenan Hulusi Koray Hayatı

Kenan Hulusi Koray, 1906 yılında İstanbul 'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi 'ni bitirdikten sonra İstanbul Lisesi Edebiyat Fakültesi'nde yükseköğrenimini yaptı. 1928 yılında Yedi Meşaleciler 'in arasında tek hikâye yazarı olarak bilindi. Daha sonra 1934 yılında "Vakit" gazetesinde çalışmaya başladı. Burada çalışmaya devam ederken yazı işleri müdürü oldu. Daha sonra 38 yaşındayken, askerde tifüs hastalığına yakalanarak vefat etti.

Kenan Hulusi Koray Edebi Kişiliği

  • Yedi meşaleciler arasında şiir yazmayıp, diğer altı şairin arasında öykü yazan tek yazardı.
  • Cumhuriyet Dönemi 'nde korku türünde eser ortaya koyan ilk hikayecidir.
  • Kenan Hulusi Koray, bazı hikayelerinde "korku" ve "esrar" temalarını işlemiştir.
  • İnsan yaşamını gerçekçi bir şekilde anlatmayı benimsemiş, yaşamın tüm zorluklarını eserlerinde göstermeye çabalamıştır.
  • İlk başlarda ahenkli , şiirsel öyküler yazsa da zaman geçtikçe gerçekçiliği daha çok benimsemiş ve eserlerini bu yönde ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

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Kenan Hulusi Koray Kimdir? Kenan Hulusi Koray Hikayeleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği
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