Kenan Hulusi Koray Kimdir? Kenan Hulusi Koray Hikayeleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Kenan Hulusi Koray kimdir sorusuna geniş bir araştırma yapılması gerekmektedir. Kenan Hulusi Koray'ın hayatı birçok eseri hayata geçirmekle sürse de genç yaşta vefat etmiştir. Kariyeri boyunca güzel eserlere imza atmıştır. Kenan Hulusi Koray hangi akım 'da eserlerini icra ettiğini "Yedi Meşaleciler" olarak cevaplayabiliriz. Kenan Hulusi Koray kimdir işte cevabı...

Kenan Hulusi Koray Kimdir

Kenan Hulusi Koray, öğrencilik yıllarında edebiyat dünyasına adım atmıştır. İlk hikayesini, Serveti Fünun dergisinde yayınlamıştır, aynı zamanda dergiye yazan diğer 6 arkadaşıyla birlikte "Yedi Meşaleciler" topluluğunu oluşturmuşlardır. Kenan Hulusi Koray, Yedi Meşaleciler 'de hikaye yazan tek yazardı. Bundan sonra da Vakit Gazetesinde çalışmış ve aynı gazetenin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. Yaşadığı süre boyunca beş adet hikaye kitabı ortaya koymuştur.

Kenan Hulusi Koray Eserleri

İlk başlarda şiirsel ve ahenkli öyküler yazsa da, daha sonradan gerçekçi öyküler yazmaya yönelmiştir. Bu öykülerinde genellikle halkı, çiftçiyi ve işçiyi konu almaya çalışmıştır. Psikolojik konuda da öyküler yazmıştır. Kenan Hulusi Koray 'ın eserleri şu şekildedir:

Yedi Meşale

Bir Yudum Su

Osmanoflar

Bahar Hikayeleri

Son Öpüş

Bir Otelde Yedi Kişi

RBK Pansiyonu

Hikayeler

Kenan Hulusi Koray Hayatı

Kenan Hulusi Koray, 1906 yılında İstanbul 'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi 'ni bitirdikten sonra İstanbul Lisesi Edebiyat Fakültesi'nde yükseköğrenimini yaptı. 1928 yılında Yedi Meşaleciler 'in arasında tek hikâye yazarı olarak bilindi. Daha sonra 1934 yılında "Vakit" gazetesinde çalışmaya başladı. Burada çalışmaya devam ederken yazı işleri müdürü oldu. Daha sonra 38 yaşındayken, askerde tifüs hastalığına yakalanarak vefat etti.

Kenan Hulusi Koray Edebi Kişiliği