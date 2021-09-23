Kenar Eş Anlamlısı Nedir? Kenar Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kenar kelimesinin eş anlamlıları da en az kenar kelimesi kadar çok kullanılan kelimelerdir. Eş anlam, yazımı farklı ama aynı anlamda olan kelimlerdir. Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu olmaz. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek kelime dağarcığımızı zenginleştirmeye de yardımcı olmaktadır. Dilimize Farsça'dan geçen 'kenar' kelimesinin tam 5 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

KENAR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kenar kelimesinin tam 5 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar "kıyı", "sahil", "taraf", "yaka" ve "yan" sözcükleridir. Bu kelimelerin hepsi birbiriyle anlamdaş olup cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir.

Kenar kelimesinin İngilizce'de karşılığı "edge" ve "side" kelimeleridir.

KENAR KELİMESİNİN ANLAMI

Kenar kelimesinin anlamı, bir nesnesin, objenin, mekânın ya da yerin bitiş kısmı ya da ona yakın yeridir. Bir şeyi çevreleyen çizgi anlamına da gelmektedir.

KENAR KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bir altıgenin kaç kenarı vardır?

Pizzanın kenarlarını yemeyi sevmiyordu.

Beni bir kenara itip hızlıca koşmaya başladı.

Yolun kenarında üç saat otostop çekti.

Halının kenarları oldukça yıpranmıştı.

KENARIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM