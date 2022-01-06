Kenya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Kenya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Kenya hangi kıtada, dünyanın hangi bölgesinde? Ya da Kenya nerede, hangi yarım kürede yer almaktadır gibi soruların detaylı şekilde cevaplarına makalemizin devamında net bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Kenya Hangi Kıtada?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Kenya Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir. Doğu Afrika'da bulunan Kenya'nın çok sayıda komşusu vardır. Bu komşuları; Uganda, Güney Sudan, Somali, Etiyopya ve Tanzanya'dır. Kenya'nın güney doğu tarafında ise Hint Okyanusu bulunmaktadır.

Kenya'da Svahili ve İngilizce resmi dil olarak tanınmaktadır. Kenya'nın para birimi ise Kenya Şilini'dir. Kenya dünyanın hangi bölgesinde sorusuna tekrar ederek bir cevap vermek gerekirse; Kenya Afrika kıtasının doğrusunda yer alan Kuzey yarım kürede bulunan bir ülkedir. Hint Okyanusu ile de sınırı vardır.

Kenya Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Kenya Afrika kıtasında bulunmaktadır diye yeniden belirtelim. Ayrıca Kenya hangi yarım kürede yer alır sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Bu soruya da tekrar cevap verelim. Kenya kuzey yarım kürede yer almaktadır. Kenya'nın bitki örtüsü ve yaban hayatı çok büyük çeşitlilikler ortaya sermektedir. Ülkede çok çeşitli bitki türleri ve hayvanlar bulunmaktadır.

Kenya'nın en büyük gelir kaynaklarından birisi de ülkede yapılan safari turlarıdır. Özellikle turistlerin ilgisini çeken safari turlarında Afrika Leoparı, Afrika mandası, kara gergedanı ve Afrika fili gibi hayvanları görmek mümkündür. Aslanı belirtmek bile gerekmiyor çünkü Kenya'da çok sayıda aslan yaşamaktadır.

Son olarak Kenya'nın dünyadaki konumundan tekrar bahsetmek gerekirse; Kenya Afrika kıtasında bulunan ve bu kıtanın doğu tarafında yer alan aynı zamanda da kuzey yarım kürede kendisine yer edinmiş bir ülkedir. En büyük özelliği de hayvan ve bitki çeşitliliğidir. Ayrıca bu ülkede nem çok yüksektir.