Kerpe, ülkemizde tatil yeri olarak tercih edilen bölgeler arasında yer almaktadır. Masmavi denizi ve plajları ile öne çıkan bölge, doğal güzellikleriyle de göz doldurmaktadır. Kerpe'nin hangi bölgede olduğu ve nasıl gidildiği çok sık araştırılan bir konudur. Bu yazımızda sizler için kerpe nerede, kerpe nereye bağlı ve nasıl gidilir gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Kerpe Nerede?

Kerpe, birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktaları arasında yer almaktadır. Özellikle yaz aylarında çok fazla ziyaretçiğe ev sahipliği yapmaktadır. Bölgeye gitmeyi planlayan birçok kişi kerpe nereye bağlı diye merak etmektedir. Kerpe, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı turistik bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Liman kasabası olarak da bilinen Kerpe'de gezip görülebilecek birçok nokta mevcuttur. Yaz mevsiminde plajları dolup taşan bölgelerden biridir. Kerpe ile ilgili merak edilen önemli konulardan biri hangi ilde konusudur. Kerpe, Kocaeli'ne bağlı bir bölgedir.

Kerpe'ye Nasıl Gidilir?

Kerpe, Kocaeli şehir merkezine yaklaşık olarak 50 km uzaklıktadır. İstanbul ve çevre şehirlerden ulaşım son derece kolaydır. İstanbul'dan Tem yolu üzerinden ortalama 2 saatte ulaşım sağlanabilmesi mümkündür. Ayrıca şehirlerarası otobüs veya havayolu ile de ulaşım rahat bir şekilde yapılmaktadır. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden gitmek isteyenler ise Kandıra- Kerpe minibüslerini tercih edebilir. Yola çıkış konumunuza göre ulaşım süresinde değişiklik olabilmektedir.