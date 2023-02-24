Kertenkele Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı? Kertenkele Hangi Grupta Yer Alır?

Keler olarak da bilinen kertenkeleler, Antarktika kıtası hariç tüm kıtalarda yaşayan yaygın pullu sürüngen grubudur. 6.000'den fazla türü olan kertenkele omurgalı mıdır, omurgasız mı sorusu bu sebeple çokça sorulmaktadır. En çok bilinen ve renk değiştirme özelliği bulunan bukalemunlar ve 3 metre uzunluğuna kadar varan Komodo ejderi de kertenkele ailesinde yer almaktadır. Peki bu kadar farklı türü bulunduran kertenkele hangi grupta yer alır? Kertenkelelerin iskelet sistemi nasıldır ve omurgalı mıdır, omurgasız mı?

Kertenkele Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı?

Sürüngen kategorisinde yer alan kertenkeleler, omurgalı canlılardır. Omurgalı bir canlı olması nedeniyle kapalı kan dolaşımı vardır. Böbrekleri aracılığıyla boşaltımlarını gerçekleştirirler. Omurgalı bir canlı olan kertenkeleler de, solum organları yutak ile bağlantılı olarak gerçekleşmiştir. Suda yaşayanlarda solungaç, karada yaşayanlarda ise akciğer solunum sistemi bulunmaktadır.

Genellikle yuvarlak gövdeleri, kısa boyunları üzerinde yüksek başları, kuyrukları ve dört bacakları vardır. Ancak bazı kertenkelelerde bacak bulunmamaktadır. Sıcak havalarda su kaybını önlemeyi sağlayan üst üste binmiş pulları ile çöllerde ve kurak bölgelerde yaşayabilirler.

Kertenkele Hangi Grupta Yer Alır?

Zehir, kamuflaj, refleks olarak kanama ve kuyruklarını büyütme ve bırakma gibi yırtıcılara karşı farklı uyaranlardan yararlanırlar. Genelde etoburdurlar. Küçük böcekleri yerler. Omurgalı olan ve iskelet sistemi bulunan kertenkeleler, omurgalı sınıfında yer alan sürüngenler grubunda yer alır. Bu grup içerisinde;

Balıklar,

İki yaşamlılar,

Sürüngenler,

Kuşlar,

Memeliler

bulunmaktadır.