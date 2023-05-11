Keşan Nerede? Keşan Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Keşan, ülkemizin doğal güzelliklere sahip örnek ilçelerinden biridir. Bu ilçeyi ziyaret etmek isteyenler öncelikle Keşan nerede sorusuna cevap bulmalıdır. Keşan nereye bağlı araştırması ile gezi planı yapmanız çok daha kolay olacaktır. Keşan nerenin ilçesi diye düşündüğünüzde Türkiye siyasi haritasında da bu sorunun cevabının olduğunu göreceksiniz. Keşan hangi ile bağlı? Keşan'a nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Keşan Nerede?

Keşan, Trakya Bölgesi'nde bulunan Edirne iline bağlı ilçelerden biridir. Oldukça geniş tarihi dokuya sahip olan bu ilçe, Trakya'nın popüler ilçeleri arasındadır. İlçede çok sayıda gezilecek yer bulunmaktadır. Bu nedenle Keşan her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlar. Edirne'nin en yoğun nüfusa sahip olan ilçesi olan Keşan'da yapacağınız çok sayıda aktivite de bulunur. Trakya gezinizde gezi rotanıza Keşan'ı da eklemenizi tavsiye ediyoruz. İlçede gezilmesi gereken yerleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Saros Körfezi

Gökçetepe Tabiat Parkı

Erikli Sahili

Dinişment Tabiat Parkı

İbrice Limanı

Mecidiye Sahili

Keşan'a Nasıl Gidilir?

Keşan'a ulaşmak son derece kolaydır. İstanbul üzerinden ilçeye gelecek olanlar otoban üzerinden kolay bir şekilde ilçeye gelebilirler. Otobüs ile Keşan'a gelecekseniz de ülkemizin hemen her yerinden bu ilçeye gelen otobüs firmaları vardır. Edirne merkeze ulaştıktan sonra da Keşan'a aktarma yapabilirsiniz. Edirne Keşan arası 113 km'dir.