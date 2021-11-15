Farklı toplumlar ile geçmişten günümüze ilişki içerisinde olan Türkçe dilinin kelime haznesi oldukça zengindir. Bunun yanı sıra Türkçe dilinde bulunan kelimelerin eş anlamlıları da dilin daha da zenginleşmesine katkı sağlar. Türkçede hem ilk kullanımı hem de eş anlamı ile kullanılan kelimelerden biri ise kesin kelimesidir. Peki, Kesin eş anlamlısı nedir? Kesin kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi örnek cümleler kurulabilir. İşte merak edilen her şey.

Kesin kelimesinin anlamı

Türkçede pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin anlamı ise Türk Dil Kurumu'nda açık bir şekilde tanımlanmaktadır. Anlamı merak edilen kelimelerden biri olan kesin kelimesinin de anlamı Türk Dil Kurumu'na göre şu şekilde verilmektedir. Kuşkuya ya da duraksamaya asla yer bırakmayan durumlar. Bir diğer anlamı ise değişmez olan, geri dönülemeyecek bir biçimde olan.

Kesin kelimesinin eş anlamlısı

Kuşkuya ya da duraksamaya asla yer bırakmayan durumlar değişmez olan, geri dönülemeyecek bir biçimde olan olarak Türk Dil Kurumu'nda tanımlanan kesin kelimesinin eş anlamlı karşılıkları da bulunmaktadır. Bu eş anlamlılar sayesinde kişiler günlük kullanım içinde cümlelerini daha anlamlı ve etkili ifade edebilir. Kesin kelimesi yerine kati, değişmez ya da mutlak sözcükleri rahatlıkla kullanılır. Anlamları aynı ancak yazılışları farklı olan bu eş anlamlı kelimeler, cümlelerin anlamlarını bozmaz. Eş anlamlı kelime kullanımı kelime dağarcığını da zenginleştirir.

Kesin kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Bundan sonra onunla konuşmayacağını kesin bir şekilde dile getirdi.

Sınavda yaptığı soruların cevaplarının kesinliğinden emin değildi.

Soruların karşısında kesin cevaplar veremediği için mülakattan geçemedi.

Kesin kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım