Kesirler Konu Anlatımı - 4. Sınıf Basit Ve Bileşik Kesir Türleri Konu Anlatımı Ve Örnek Soru Çözümleri

Kesirler ilk bakışta zor ve karışık gibi gözükse de matematik dersinin en kolay konularından biridir. Kesirler konu anlatımı da oldukça kolay ve anlaşılır. Matematiğin temeli olan kesirler konusu her ne kadar basit gibi dursa da ileri de görülecek olan matematik konularına temel oluşturması açısından oldukça önemlidir. Peki, 4. sınıf basit ve bileşik kesir türleri nedir? İşte, kesirler konu anlatımı ve örnek soru çözümleri...

Kesirlerin Türleri

Kesir üç farklı alt başlık altında anlatılır. Bunlar; basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirlerdir.

Basit kesir; payı paydasından küçük olan kesirlere denir. Örneğin; 1/2, 5/7 gibi. Bileşik kesirler; payı paydasından büyük olan kesirlere denir. Örneğin; 15/10, 57/32, 5/3 gibi. Tam sayılı kesirler; sayma sayısı ve basit kesir ile yazılmış kesirlere denir.

4. Sınıf Kesirler Konu Anlatımı

İlkokulda temellerini attığımız kesirler özellikle 4. sınıfta yoğun şekilde anlatılır. Basit, bileşik ve tam sayılı kesirlerle başlayan 4. sınıf kesirler konu anlatımı, birim kesirleri karşılaştırma ve sıralama, paydaları eşit olan kesirleri karşılaştırma, paydaları eşit olan kesirlere toplama ve çıkarma yapma gibi konularla devam eder. Konu konu 4. sınıf kesirler konu anlatımına göz atalım.

Basit, Bileşik Ve Tam Sayılı Kesirler Konu Anlatımı

Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir, payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir, önünde tam sayı olan kesirlere ise tam sayılı kesirler denir.

2. Bir Çokluğun Belirtilen Bir Basit Kesir Kadarını Bulma

Bir çokluğun belirlenen basit kesir kadarını bulabilmek için çokluk paydaya bölünür ve çıkan sayı pay ile çarpılır.

3. Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırma Ve Sıralama

Paydaları eşit olan kesirlerin payı büyük olanı diğerlerinden büyüktür.

4. Paydaları Eşit Kesirlerle Toplama Ve Çıkarma İşlemi

Paydaları eşit olan kesirlerle toplama işlemi yapılırken; paylar toplanarak paya yazılır ve payda aynen kalır.

5. Tam Sayılı Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Tam sayılı kesirlerle çıkarma işleminde; tam kısımlar kendi aralarında, basit kesirler kendi aralarında çıkartılır.

6. Tam Sayılı Kesirlerle Toplama İşlemi

Tam sayılı kesirler toplanırken; tam kısımlar birlikte toplanır, basit kesirler de kendi aralarında toplanarak işlem yapılır.

Kesir Örnek Soru Çözümleri

1) Mevcudu 36 olan bir sınıfta öğrencilerin 5/9 'u erkek öğrencidir. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

36 ÷ 9 = 4

4 x 5 = 20 (Erkek öğrenci)

36 – 20 = 16 (Kız öğrenci)

2) Orhan 240 sayfalık bir öykü kitabının 5/6'sını okuyor. Orhan'ın okumadığı kaç sayfa kalmıştır?

240 ÷ 8 = 30

30 x 5 = 150 sayfa okumuştur

Okumadığı sayfa sayısı= 240 – 150 = 90