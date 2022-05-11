Kesirler Konu Anlatımı - 4. Sınıf Basit Ve Bileşik Kesir Türleri Konu Anlatımı Ve Örnek Soru Çözümleri

Kesirler ilk bakışta zor ve karışık gibi gözükse de matematik dersinin en kolay konularından biridir. Kesirler konu anlatımı da oldukça kolay ve anlaşılır. Matematiğin temeli olan kesirler konusu her ne kadar basit gibi dursa da ileri de görülecek olan matematik konularına temel oluşturması açısından oldukça önemlidir. Peki, 4. sınıf basit ve bileşik kesir türleri nedir? İşte, kesirler konu anlatımı ve örnek soru çözümleri...
Kesir üç farklı alt başlık altında anlatılır. Bunlar; basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirlerdir.
İlkokulda temellerini attığımız kesirler özellikle 4. sınıfta yoğun şekilde anlatılır. Basit, bileşik ve tam sayılı kesirlerle başlayan 4. sınıf kesirler konu anlatımı, birim kesirleri karşılaştırma ve sıralama, paydaları eşit olan kesirleri karşılaştırma, paydaları eşit olan kesirlere toplama ve çıkarma yapma gibi konularla devam eder. Konu konu 4. sınıf kesirler konu anlatımına göz atalım.
Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir, payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir, önünde tam sayı olan kesirlere ise tam sayılı kesirler denir.
2. Bir Çokluğun Belirtilen Bir Basit Kesir Kadarını Bulma
Bir çokluğun belirlenen basit kesir kadarını bulabilmek için çokluk paydaya bölünür ve çıkan sayı pay ile çarpılır.
3. Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırma Ve Sıralama
Paydaları eşit olan kesirlerin payı büyük olanı diğerlerinden büyüktür.
4. Paydaları Eşit Kesirlerle Toplama Ve Çıkarma İşlemi
Paydaları eşit olan kesirlerle toplama işlemi yapılırken; paylar toplanarak paya yazılır ve payda aynen kalır.
5. Tam Sayılı Kesirlerle Çıkarma İşlemi
Tam sayılı kesirlerle çıkarma işleminde; tam kısımlar kendi aralarında, basit kesirler kendi aralarında çıkartılır.
6. Tam Sayılı Kesirlerle Toplama İşlemi
Tam sayılı kesirler toplanırken; tam kısımlar birlikte toplanır, basit kesirler de kendi aralarında toplanarak işlem yapılır.
Kesir Örnek Soru Çözümleri
1) Mevcudu 36 olan bir sınıfta öğrencilerin 5/9 'u erkek öğrencidir. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
36 ÷ 9 = 4
4 x 5 = 20 (Erkek öğrenci)
36 – 20 = 16 (Kız öğrenci)
2) Orhan 240 sayfalık bir öykü kitabının 5/6'sını okuyor. Orhan'ın okumadığı kaç sayfa kalmıştır?
240 ÷ 8 = 30
30 x 5 = 150 sayfa okumuştur
Okumadığı sayfa sayısı= 240 – 150 = 90