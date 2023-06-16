Kesirleri Büyükten Küçüğe Sıralama - Bileşik ve Basit Kesirler Büyükten Küçüğe Nasıl Sıralanır?

Kesirleri büyükten küçüğe sıralama bazı basit kurallara dayanır. Bu kurallar bilinerek kolay bir şekilde kesirleri sıralayabilirsiniz. Peki, kesirler büyükten küçüğe nasıl sıralanır? Basit kesirleri sıralama, konunun en basit kısmıdır. Bileşik ya da tam sayılı kesirlerin sıralanması ise basit kesirlerden biraz daha farklıdır. Fakat tüm kesir sıralamalarında mantık aynıdır. Bileşik kesirlerde sıralama yazımızın devamında.

Kesirleri Büyükten Küçüğe Sıralama

Kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralamasında öncelikle kesrin türüne bakmanız gerekir. Payı paydasından küçük olan kesirler basit kesir olarak adlandırılır. Basit kesirlerin sıralanması çok pratiktir. Paydaları aynı olan basit kesirlerde payı büyük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Payları aynı olan kesirlerde ise paydası küçük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür.

Pay ve paydası birbirinden farklı olan kesirlerin sıralanmasında ise paydaların eşitlenmesi yoluna gidilebilir. Örneğin 2/5 ile 3/6 kesirlerinin sıralanması isteniyorsa kesirlerin paydaları eşitlenmelidir. Söz konusu kesirlerin paydaları 30'da buluşabilirler. Yani 2/5 kesri 12/30, 3/6 kesri ise 15/30'dur. Bu durumda 3/6, 2/5'ten daha büyüktür.

Bileşik Kesirlerde Sıralama

Bileşik kesir, payı paydasından büyük olan kesirlere denir. Paydaları aynı olan bileşir kesirlerde payı büyük olan kesir daha büyüktür. Payları aynı olan kesirlerde de paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Aksi durumda paydaların eşitlenmesi yoluna gidilerek daha kolay şekilde işlem yapılabilir.

5/3 ile 7/5 arasında büyükten küçüğe sıralama yapılması istenebilir. Bu durumda da basit kesirlerde olduğu gibi paydalar eşitlenerek daha kolay sıralama yapılabilir. 5/3 kesri 25/15, 7/5 ise 21/15 kesrine genişletilebilir. Bu durumda 5/3, 7/5 kesrinden büyüktür sonucuna ulaşılabilir.

Tam sayılı kesirlerde ise öncelikle kesrim tam sayısına bakılır. Tam sayısı büyük olan kesir diğerlerinden daha büyüktür. Kesrin tam sayılı kısımları aynı ise kesrin diğer kısımları arasında sıralama yapılır.