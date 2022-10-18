Kesme İşareti Kullanımı - Kesme İşareti Nedir, Nerelerde Kullanılır, Görevleri ve Örnekleri Neler?

Türkçe dilbilgisi derslerinde noktalama işaretleri arasında yer alan kesme işareti genellikle özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır. Noktalama işaretlerinin neredeyse tamamından sonra bir harf boşluğu kadar ara bırakılırken kesme işaretinden sonra boşluk bırakılmaz. Kesme işareti ise ait olduğu kelimenin sağına bitişik olarak yazılmaktadır.
KESME İŞARETİ NEDİR?
Kesme işareti bir noktalama işaretidir. Diğer adı apostrof olarak bilinir. Türkçede başlıca olarak özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır.
KESME İŞARETİ KULLANIMI
Kesme işareti TDK (Türk Dil Kurumu) sayfasında yer alan bilgilere göre farklı kullanım alanları vardır.
Kesme işareti nerelerde kullanılır?
KESME İŞARETİ ÖRNEKLERİ
Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'üm, Türkiye'mizin, Fatih Sultan Mehmet'e, Muhibbi'nin, Gül Baba'ya, Sultan Ana'nın, Mehmet Emin Yurdakul'dan, Kâzım Karabekir'i, Yunus Emre'yi, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, ihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya; Türk Dil Kurumu Başkanı'na, 1985'te, 8'inci madde, 2'nci kat; 7,65'lik, 9,65'lik, 657'yle.
KESME İŞARETİ İLE İLGİLİ CÜMLELER
-"Onun için Batı'da bunlara birer fonksiyon buluyorlar." (Burhan Felek)
-"1919 senesi Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktım." (Atatürk)
-Bir ok attım karlı dağın ardına
Düştü m'ola sevdiğimin yurduna
İl yanmazken ben yanarım derdine
Engel aramızı açtı n'eyleyim. (Karacaoğlan)
-Kalemlerimi Melis'in kız kardeşi aldı.
-Ben yarın Leyla'lara gidiyorum.
-İstanbul'da gezmek çok eğlencelidir.
-Sezer' in bugün çok ödevi vardı.
-Büşra'nın prensi Sidar'dır.
KESME İŞARETİ NEREDE KULLANILMAZ?
Kurum, kuruluş, kurul ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.
Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz.
Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
Sonunda nokta bulunan kısaltmalar ile üslü kısaltma ve rakamlar kesmeyle ayrılmaz.