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Haberler Eğitim Haberleri Keşmekeş Ne Demek? Keşmekeş Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:58 Son Güncelleme: 17.2.2023 12:58

Keşmekeş Ne Demek? Keşmekeş Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Keşmekeş ne demek ve keşmekeş ne anlama gelir, sözlük anlamlarının yanında kelime kökeni de önemlidir. Türkçede bazı sözcükler öz Türkçe iken bazı sözcükler de farklı dünya dillerinden dilimize geçmiştir. Bu sözcüklerden biri de keşmekeş sözcüğüdür. Keşmekeş kelimesinin kökeni ve etimolojisi, hangi dilden dilimize geçtiği noktasında önemlidir. Keşmekeş cümle içinde kullanımı sözcüğün doğru kullanımına dair bilgi sağlar. Bu durumda keşmekeşine karışmayan ne anlama gelir, sorusu doğrultusunda kelime anlamına bakmalıyız.

Keşmekeş Ne Demek? Keşmekeş Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Keşmekeş ne demek, sorusu için kelime anlamının yanında keşmekeş cümle içinde kullanımı da önemlidir. Karışık olma durumu, karışıklık, kargaşa olarak tanımlanan keşmekeş isim olarak nitelendirilmektedir. Keşmekeş cümle içinde kullanımı da bu anlamlar doğrultusundadır. Ayrıca keşmekeş kelimesinin kökeni ve etimolojisi, sözcüğün farsça kökenli bir sözcük olduğunu görürüz. Yine, keşmekeşine karışmayan ne anlama gelir, baktığımızda ise karışıklığına karışmayan anlamında kullanılır.

Keşmekeş Ne Demek?

Türkçe geçmişten günümüze zenginliğini ve özgün özelliklerini daima koruyan bir dil olmuştur. Bu özelliğini gerek İslamiyet'le karşılaştıktan sonra gerekse Türklerin yaptığı farklı gözlerle daha da genişletmiş ve geliştirmiştir. Zaman içerisinde saf ve özgün halini kaybetmese de farklı milletlerin dilinden etkilenmiştir. Sözcük alışverişlerinde bulunmuştur.

Türkçe gelişim ve etkileşim geçirdiği süre boyunca dilimize geçen sözcüklerden biri de keşmekeş sözcüğü olmuştur. Keşmekeş sözcüğü Türkçe sözlükte ve Türk Dil Kurumuna göre Karışık olma durumu, karışıklık, kargaşa olarak tanımlanmaktadır. Sözcüğün cümle içindeki kullanımları da anlamlarına göre değişmektedir.

Keşmekeş Kelimesinin Kökeni Ve Etimolojisi

Keşmekeş sözcüğü Türkçeye Farsçadan geçen Fars kökenli bir sözcüktür

Farsça kaş mikaş كش مكش ""çek-çekme", çekişme" deyiminden alıntıdır. Farsça kaşīdan كشيدن "çekmek" fiilinden türetilmiştir.

Keşmekeşine Karışmayan Ne Anlama Gelir?

Keşmekeş sözcüğü edebi metinlerde bir kalıp olarak kullanılmaktadır. Bunların başında keşmekeşine karışmayan kullanımı gelmektedir. Bu bağlamda keşmekeşine karışmayan ifadesi sözcüğün karışık olma durumu, karışıklık, kargaşa anlamlarıyla örtüşmektedir.

Keşmekeşine karışmayan demek; kargaşadan uzak duran, karışık olmayan, sakin gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Bunun yanında edebi metinlerde cümle bağlamına göre de farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Keşmekeş Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Sözcüklerin cümle anlamlarının yanında cümle içindeki kullanımları da sözcüğe dair bilgi sağlar. Bu nedenle keşmekeş sözcüğünü daha iyi anlamak için cümle içindeki kullanımlarına örnek verecek olursak:

  • Trafik keşmekeş olduğu için eve çok geç gidebildim.
  • Her gün yeni bir keşmekeşle karşı karşıya kalıyoruz.
  • Okul hayatı dediğin şey aslında bir keşmekeşten ibaret bir hayattır.
  • Sürekli keşmekeş olması beni çok yormaya da başladı

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Keşmekeş Ne Demek? Keşmekeş Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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