Kez Eş Anlamlısı Nedir? Kez Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kez kelimesi Türkçe bir kelimedir, Eski Türkçede kullanılan kezik "tekerrür,dönüş" fiili ile eş kökenlidir ve kez kelimesinin en az üç adet eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan kez kelimesinin eş anlamlısı nedir?

KEZ SÖZCÜĞÜNÜN EŞ ANLAMLISI

Sefer ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Kere ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Defa ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Bu üç sözcükte kez kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım veya anlam bozukluğu teşkil etmez.

KEZ KELİMESİNİN ANLAMI

Bir olayın, bir olgunun yineleyişini ifade eder.

Kez Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Öğretmen aynı konuyu kaç kez anlattı?

Bunu buraya koymamanı elli kez söyledim.

İnsan ömründe kaç kez aşık olur ki?

KEZ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI