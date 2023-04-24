Ülkemizde belirli dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz KHK, insanların akıllarında KHK nedir sorusunu uyandırmaktadır. Bununla birlikte hukukta KHK neyin kısaltması ve ne anlama gelir gibi sorular da sıklıkla sorulmaktadır. Bizler de bu metnimizde KHK ile ilgili merak edilen, KHK nedir, hukukta KHK neyin kısaltması ve ne anlama gelir gibi soruları araştırdık ve derledik. Keyifli okumalar!

KHK Nedir?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Türkiye'de Cumhurbaşkanı tarafından, Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine çıkarılan yasama organı tarafından kabul edilmeksizin, yasama yetkisini kullanarak çıkarılan hukuki düzenlemelerdir. KHK'lar, olağanüstü hallerde veya sık sık değişen hukuki konularda hızlı ve etkili bir şekilde düzenleme yapmak için kullanılır. KHK'lar, yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından iptal edilebilir.

Hukukta KHK Neyin Kısaltmasıdır?

Hukukta KHK, Kanun Hükmünde Kararname'nin kısaltmasıdır. Kanun Hükmünde Kararnameler, Türkiye'de yasama organı olan TBMM'nin kabul etmediği hukuki düzenlemelerdir ve Cumhurbaşkanı tarafından, Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine çıkarılırlar. KHK'lar, olağanüstü hallerde veya sık sık değişen hukuki konularda hızlı ve etkili bir şekilde düzenleme yapmak için kullanılırlar. KHK'lar, Türkiye'de uygulanan özel bir hukuk düzenlemesi olup, diğer ülkelerin hukuk sistemlerinde farklı adlar ve tanımlar altında yer alabilirler. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK'lar), Türk Hukuk sisteminde önemli bir yere sahiptir ve hukuk fakültelerinde de derslerde işlenmektedir. Genellikle, hukuk fakültelerinde "Anayasa Hukuku" veya "İdare Hukuku" derslerinde KHK'lar ele alınır. Derslerde, öncelikle KHK'ların tanımı, çıkarılma sebepleri ve hukuki nitelikleri gibi temel kavramlar ele alınır. Daha sonra, KHK'ların Türk Anayasa Hukuku'nda yerinin ne olduğu, Anayasa'nın KHK'lara ilişkin düzenlemeleri ve KHK'ların Anayasa'ya uygunluğu gibi konular incelenir.Ayrıca, KHK'ların uygulanması, KHK'ların denetimi ve KHK'ların iptali gibi konular da derslerde işlenir. Özellikle, Anayasa Mahkemesi'nin KHK'lar hakkında verdiği kararlar ve bu kararların Türk hukukuna etkisi de derslerde ele alınır. Kısacası, KHK'lar Türk hukuk sisteminin önemli bir parçasıdır ve hukuk fakültelerinde de Anayasa Hukuku veya İdare Hukuku gibi derslerde detaylı bir şekilde incelenir.

KHK Ne Anlama Gelir?

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), Türkiye Cumhuriyeti'nin özel bir hukuk düzenlemesi olup, kanun niteliğinde bir düzenlemedir. KHK'lar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 121. maddesi uyarınca, Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe konulur.

KHK'lar, özellikle ülkede olağanüstü durumlar veya acil önlemler alınması gerektiği durumlarda kullanılır. Bunun yanı sıra, bazı özel durumlar için de KHK'lar çıkarılabilir. Örneğin, ülkede terörle mücadele kapsamında KHK'lar çıkarılabilir. KHK'lar, kanun niteliğinde olduğu için, kanunların çıkması için uygulanan süreçten farklı bir sürece tabi tutulurlar. KHK'lar, hızlı bir şekilde çıkarılabilmesi ve uygulanabilmesi için tasarlanmıştır. Ancak, KHK'ların Anayasa'ya uygunluğu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir. Sonuç olarak, KHK'lar Türkiye'de özel bir hukuk düzenlemesi olup, olağanüstü durumlarda veya acil önlemler alınması gerektiği durumlarda kullanılır. KHK'lar, Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe konulur ve Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir.

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK'lar), Türkiye'de TBMM tarafından kabul edilmeksizin, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan hukuki düzenlemelerdir. Ülkemizde Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK'lar), özellikle son yıllarda terörle mücadele gibi olağanüstü durumlarda sıkça kullanılmıştır. Bu nedenle, KHK'lar Türkiye'de önemli bir hukuk düzenlemesi olarak kabul edilir. KHK'ların çıkarılma sebepleri şunlar olabilir:

Olağanüstü Hâl (OHAL) veya Sıkıyönetim Dönemleri: Türkiye'de olağanüstü hâl veya sıkıyönetim dönemlerinde, hızlı bir şekilde düzenleme yapmak amacıyla KHK'lar çıkarılabilir.

Hızlı Düzenleme Gerektiren Konular: Bazı durumlarda, hukuki bir düzenlemeye hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulabilir ve bu nedenle KHK'lar çıkarılabilir.

Yasama Organının Çalışmaması: TBMM'nin toplanamaması veya yasama organının normal işleyişinin engellenmesi durumunda, Cumhurbaşkanı tarafından KHK'lar çıkarılabilir.

Uluslararası Anlaşmaların Onaylanması: Bazı uluslararası anlaşmaların iç hukukta uygulanması için, KHK'lar çıkarılabilir.

Ancak KHK'ların, Türkiye'de yasama organı olan TBMM'nin yerini alamayacağı ve TBMM tarafından iptal edilebileceği unutulmamalıdır. Sonuç olarak, Türkiye'de KHK'lar, özellikle olağanüstü durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde önlem almak için kullanılan önemli bir hukuk düzenlemesidir. Ancak, KHK'ların Anayasa'ya uygunluğu ve kullanım alanları da büyük bir önem taşımaktadır ve Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir.