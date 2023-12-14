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Giriş Tarihi: 14.12.2023 13:55 Son Güncelleme: 14.12.2023 13:55

Ki İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Ki İle Başlayan Kelimeler Listesi

Ki ile başlayan kelimeler genellikle bulmacalarda ve kelime oyunlarında karşımıza çıkmaktadır. Dilimiz oldukça zengin ve çeşitli bir yapıya sahip olduğu için pek çok kelime mevcuttur, bahsi geçen kelimelerin arasında hayli çok ki ile başlayan sözcükte yer almaktadır. Türkçe ki ile başlayan kelimeler listesi içerikli yazımız sizlerle.

Ki İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Ki İle Başlayan Kelimeler Listesi

Ki ile başlayan kelimeler nelerdir sorusu çoğunlukla kelime bulma oyunları ve bulmacalarda denk geldiğimiz bir sorudur. Kelime haznesinin genişlemesine oldukça yardımcı olan kelime bulma alıştırmalarında ki ile başlayan kelimler çeşitli harf sayılarından oluşabilmektedir. Her türlü harf sayısına sahip Türkçe ki ile başlayan kelime listesi yazımızda yer almaktadır.

Türkçe Ki İle Başlayan Kelimeler Listesi

Dilimiz Türkçe bünyesinde yer alan ki ile başlayan kelime sayısı ortalama olarak 300'dür. Bu kelimelerin bazıları öz Türkçe kelimelerken bazıları ise dilimize sonradan geçmiş yabancı kökenli kelimelerdir. Ki ile başlayan kelimeler listesinin harf sayısına göre tamamı ise şöyledir;

2 harfli; Ki

3 harfli; Kik, kil, kim, kin, kip, kit, kit, kiş

4 harfli; kile, kilo, kimi, kiğı, kimi, kişi, kira, kist, kipe, kivi

5 harfli; kibar, kibir, kikla, kifaf, kiler, kilim, kimse, kilit, kiliz, killi, kimya, kimüs, kinci, kinci, kinoa, kisve, kitap, kiriş, kiraz, kitle, kireç, kilüs, kirve, kirpi, kisra, kizir, kitin, kitre, kilis, kikla

6 harfli; kimyon, kimono, kibrit, kinaye, kirpik, kilise, kilolu, kimisi, kilsiz, kitara, kitabi, kiracı, kişmiş, kişniş, kispet, kinsiz, kinizm, kiklon, kimlik

7 harfli; kilosuz, kitabet, kibirli, kinetik, kiremit, kirişçi, kitaplı, kitapçı, kişilik, kiralık, kiyaset, kilitli, kiloluk, kiloton, kireçli, kireçsi, kimyacı, kimyevi, kişisel, kirizma, kiyanus, kişneme, kifayet, kilerci, kilimci, kikirik, killeme

8 harfli; kibirsiz, kibarlık, kinayeli, kilitsiz, kilobayt, kibritçi, kilogram, kilovolt, kimlikli, kimsecik, kimyasal, kimyager, kimsesiz, kimyonlu, kincilik, kirleniş, kişnemek, kinlenme, kincilik, kiralama, kirpikli, kireçlik, kireçsiz, kirletme, kirlilik, kirtikli,

9 harfli; kibritlik, kibarzade, kiloluluk, kifayetli, kilitleme, kiloamper, kilometre, kimlerden, kimliksiz, kindarlık, kiralamak, kişnetmek, kistleşme, kireçleme, kiracılık, kirletmek

10 harfli; kibarlaşma, kibirlenme, kilimcilik, kilitlemek, kibirleniş, kifayetsiz, kitapçılık, kitapsever, kitapsızca, kilokalori, kiralatmak, kireçlemek, kireççilik, kiralanmak, kistleşmek, kişisellik, kişiliksiz, kitaplaşma, kinestetik, kimyacılık, kilitleniş

11 harfli; kibarlaşmak, kibirlenmek, kilovatsaat, kilitleyici, kilitletmek, kimsesizlik, kirpigiller, kiremithane, kitapsızlık, kimyagerlik, kimyasallık, kireçlenmek, kireçleşmek

12 harfli; kilometrelik, kimliksizlik, kişileştirme, kişiliklilik, kiremitçilik, kirizmalamak,

13 harfli; kifayetsizlik, kilogrammetre, kibarlaştırma, kilometrekare, kiralayabilme, kişiliksizlik, kişileştirmek, kitaplaştırma, kitapseverlik, kireçsizlenme

14 harfli; kilitleyebilme, kilogramkuvvet, kilometrelerce, kimsesizlerevi, kiralayabilmek, kitaplaştırmak, kibarlaştırmak

15 harfli; kişiselleştirme, kilogramağırlık, kilitleyebilmek, kirletilebilmek

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Ki İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Ki İle Başlayan Kelimeler Listesi
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