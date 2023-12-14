Ki İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Ki İle Başlayan Kelimeler Listesi

Ki ile başlayan kelimeler nelerdir sorusu çoğunlukla kelime bulma oyunları ve bulmacalarda denk geldiğimiz bir sorudur. Kelime haznesinin genişlemesine oldukça yardımcı olan kelime bulma alıştırmalarında ki ile başlayan kelimler çeşitli harf sayılarından oluşabilmektedir. Her türlü harf sayısına sahip Türkçe ki ile başlayan kelime listesi yazımızda yer almaktadır.
Dilimiz Türkçe bünyesinde yer alan ki ile başlayan kelime sayısı ortalama olarak 300'dür. Bu kelimelerin bazıları öz Türkçe kelimelerken bazıları ise dilimize sonradan geçmiş yabancı kökenli kelimelerdir. Ki ile başlayan kelimeler listesinin harf sayısına göre tamamı ise şöyledir;
2 harfli; Ki
3 harfli; Kik, kil, kim, kin, kip, kit, kit, kiş
4 harfli; kile, kilo, kimi, kiğı, kimi, kişi, kira, kist, kipe, kivi
5 harfli; kibar, kibir, kikla, kifaf, kiler, kilim, kimse, kilit, kiliz, killi, kimya, kimüs, kinci, kinci, kinoa, kisve, kitap, kiriş, kiraz, kitle, kireç, kilüs, kirve, kirpi, kisra, kizir, kitin, kitre, kilis, kikla
6 harfli; kimyon, kimono, kibrit, kinaye, kirpik, kilise, kilolu, kimisi, kilsiz, kitara, kitabi, kiracı, kişmiş, kişniş, kispet, kinsiz, kinizm, kiklon, kimlik
7 harfli; kilosuz, kitabet, kibirli, kinetik, kiremit, kirişçi, kitaplı, kitapçı, kişilik, kiralık, kiyaset, kilitli, kiloluk, kiloton, kireçli, kireçsi, kimyacı, kimyevi, kişisel, kirizma, kiyanus, kişneme, kifayet, kilerci, kilimci, kikirik, killeme
8 harfli; kibirsiz, kibarlık, kinayeli, kilitsiz, kilobayt, kibritçi, kilogram, kilovolt, kimlikli, kimsecik, kimyasal, kimyager, kimsesiz, kimyonlu, kincilik, kirleniş, kişnemek, kinlenme, kincilik, kiralama, kirpikli, kireçlik, kireçsiz, kirletme, kirlilik, kirtikli,
9 harfli; kibritlik, kibarzade, kiloluluk, kifayetli, kilitleme, kiloamper, kilometre, kimlerden, kimliksiz, kindarlık, kiralamak, kişnetmek, kistleşme, kireçleme, kiracılık, kirletmek
10 harfli; kibarlaşma, kibirlenme, kilimcilik, kilitlemek, kibirleniş, kifayetsiz, kitapçılık, kitapsever, kitapsızca, kilokalori, kiralatmak, kireçlemek, kireççilik, kiralanmak, kistleşmek, kişisellik, kişiliksiz, kitaplaşma, kinestetik, kimyacılık, kilitleniş
11 harfli; kibarlaşmak, kibirlenmek, kilovatsaat, kilitleyici, kilitletmek, kimsesizlik, kirpigiller, kiremithane, kitapsızlık, kimyagerlik, kimyasallık, kireçlenmek, kireçleşmek
12 harfli; kilometrelik, kimliksizlik, kişileştirme, kişiliklilik, kiremitçilik, kirizmalamak,
13 harfli; kifayetsizlik, kilogrammetre, kibarlaştırma, kilometrekare, kiralayabilme, kişiliksizlik, kişileştirmek, kitaplaştırma, kitapseverlik, kireçsizlenme
14 harfli; kilitleyebilme, kilogramkuvvet, kilometrelerce, kimsesizlerevi, kiralayabilmek, kitaplaştırmak, kibarlaştırmak
15 harfli; kişiselleştirme, kilogramağırlık, kilitleyebilmek, kirletilebilmek