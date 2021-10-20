Kibar Zıt Anlamlısı Nedir? Kibar Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Kibar kelimesi sözcük bakımından pozitif ve olumlu bir anlamı yansıtır. Kibar kelimesinin barındırdığı anlam ilişkilerini daha iyi çözümlemek için bu kelimenin anlamını iyi bilmek gerekir. Eş anlamlısı ince, nazik ve zarif iken zıt anlamlısı da tam tersidir.

KİBAR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Öncelikle kibar kelimesinin TDK anlamına bir göz atalım. Kibar kelimesi neyi ifade ediyor önce bunu anlayalım. Türk Dil Kurumuna göre kibar kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Sıfat, düşünce, duygu, davranış vb. yönlerinden ince, nazik olan (kimse).

Bu anlamı daha iyi kavramak için cümle içindeki kullanımına bakabiliriz:

"İşte senin bu kibar, bu efendi hâllerine bayılıyorum."

KİBAR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Birbirinin karşıtı yani birbiriyle çelişen sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Bu kelimeler Türkçede oldukça fazla kullanılmaktadır. Fakat her kelimenin zıt anlamı bulunmamaktadır. Bunlara ek olarak bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmamaktadır. Bu bilgiler ışığında kibar kelimesinin en çok kullanılan ve bilinen 2 tane zıt anlamlısı vardır. Bu sözcükler görgüsüz ve kaba sözcükleridir. Bu kelimelerin cümle içerisindeki kullanımları şu şekildedir: