Kıble Nasıl Bulunur? Evde Namaz Kılmak İçin Pusulasız Cep Telefonu İle Kıble Yönü Bulma

Evinizde ya da başka bir yerde kıble yönünü bulabilmek için cep telefonlarınızı kullanabilirsiniz. Kıble nasıl bulunur sorusuna artık daha pratik yöntemlerle yanıt verilebiliyor. Kıbleye dönerek namaz kılmak son derece önemli olduğundan kıble için pusula ya da cep telefonu kullanabilirsiniz. Evde namaz kılmak için pusulasız cep telefonu ile kıble yönü bulma konusunda tüm detaylar yazımızın devamında.

Kıble Nasıl Bulunur?

Namaz kılmak isteyen kişilerin kıble yönünü bilmesi her zaman mümkün olmayabiliyor. Böyle durumlarda çeşitli teknolojik araçlardan yararlanmak mümkündür. Namaz sırasında kişilerin rastgele bir yöne doğru dönmesi mümkün olmadığından kıbleyi bilebilmek için bu araçları kullanmak gerekiyor.

Geçmişten günümüze kadar birçok yöntem belirlenmiş olsa da bu bilgi günümüzde daha pratik şekilde belirlenebiliyor. Kıble yönünü bulabilmek için cep telefonlarınıza yükleyeceğiniz uygulamaları kullanabilirsiniz. Kıble yönünü mutlaka İslamiyet'te belirlenen durumlara göre belirlemeniz gerekiyor.

Kıble Yönü Nasıl Bulunur?

Namaz ibadetini gerçekleştirebilmek için kıble yönünü bilmeniz gerekiyor. Evde ya da iş yerinde kıble yönünü belirlemek istiyorsanız pusula kullanabilirsiniz. En kolay yöntem genelde pusuladır. Diğer bir yöntem de kıble saatinin takip edilmesidir. Kıble saati bazı takvimlerde yer alan bir saattir. Yılın belirli zamanlarında güneş kıbleye doğru döner. Bu da kıble yönünü tayin etmede kullanılır.

Evde Kıble Nasıl Bulunur?

Evinizde kıble yönü belirlenmiş ise ilk olarak pusulaya başvurmanız gerekiyor. Türkiye'de genel olarak güney ile güneydoğu yönlerinde belirlenen bir yöndür. Güneyden doğuya dönecek şekilde 23 derecelik bir açı bulunur. Bununla birlikte camilerin içerisinde yer alan mihrap ve minareler de yine kıbleyi gösteren alternatiflerdir. Cami kapıları genel olarak kıble yönüne bakar.

Evinizde pusula yok ise internet üzerinden indireceğiniz bir uygulama ile kıbleyi bulabilirsiniz. Bilimsel olarak yapılan araştırmalar sayesinde günümüzde artık kıble yönü çok daha kolay şekilde bulunabiliyor.

Kıble Ne Tarafta ve Neresi?

Kıble yönünü bilmeniz namazı doğru bir şekilde kılabilmeniz açısından son derece önemlidir. Kıble namazı kılabilmek için seccadeyi serdiğiniz yöndür. Türkiye'de kıble yönünü Kabe'nin bulunduğu yere göre belirlemeniz gerekiyor. Kıble yönünü bilmek için Kabe'nin yönünü bilmek gerekir. Türkiye'den bakıldığında da Kabe güneyde kalıyor. Tam konumu ise güneydoğu olarak belirlenmiştir.

Cep Telefonu ile Kıble Yönü Bulma

Cep telefonlarından kıble yönünü kolaylıkla bulabilirsiniz. Ancak bunun için birtakım uygulamalar indirmeniz gerekiyor. Evde ya da iş yerinde kıbleyi bulamadığınızda bu uygulamalar sizlere yardımcı oluyor. İnternette bulunan uygulamalar kolaylıkla telefonlara indirilebilir ve kıble yönünüzü bulmanıza yardımcı olabilir.

Evde Namaz Kılmak İçin Pusulasız Cep Telefonu ile Kıble Yönü Bulma

Namaz kılmak isteyen kişilerin en büyük sorunlarından birisi de kıbleyi bulamamaktır. Ancak böyle durumlarda pusulanız bulunmuyor ise cep telefonlarınıza bir uygulama yükleyerek kıbleyi bulabilirsiniz. Pusula gibi çalışan bu uygulamalar kıble yönünü bulunduğunuz yere göre belirlemektedir.