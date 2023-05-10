Kıbrıs Hangi Kıtada Yer Alır? Kıbrıs Hangi Yarım Kürede, Dünya Haritasında Nerede ve Nereye Yakın?

Yavru Vatan olarak bilinen tarihi ve coğrafi bakımdan dikkat çeken bir ülke olan Kıbrıs, pek çok insanın merak ettiği ülkeler arasındadır. Ülkeye karayolu ulaşımının yanı sıra ada ülkesi olması nedeniyle deniz yoluyla da rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Peki, Kıbrıs Dünya'nın hangi bölgesindedir? işte, tüm detaylar...

Kıbrıs hangi kıtada?

Akdeniz'in kuzeydoğusunda yer alan ada ülkesi olan Kıbrıs topraklarının yüzölçümü 9.251 kilometre karedir. Ülkenin en yüksek noktası 1.953 metre ile Trodos dağlarıdır.

Kıbrıs Dünya'nın hangi bölgesinde?

Kıbrıs Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının geçiş noktasında, Orta Doğu ve Anadolu bölgelerinin kesişme noktasında yer almaktadır. Ülkenin kuzeyinde Türkiye, doğusunda Suriye, İsrail ve Lübnan, güneyinde Mısır, kuzey batısında ise Yunanistan bulunmaktadır.

Kıbrıs hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Kıbrıs; Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere 3 kıtanın geçiş noktasında bulunmaktadır. Ülke 3 kıtanın geçiş noktasında olması nedeniyle bitki ve hayvan türleri açısından da çeşitlilik göstermektedir. Doğal güzellikleri ile de dikkat çeken ülke pek çok turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Kıbrıs hangi yarım kürede yer alır?

Doğu Akdeniz'de yer alan ve Akdeniz'in 3. büyük adası olan Kıbrıs, kuzey yarımkürede yer almaktadır. Ülkede coğrafi konumu itibarıyla Akdeniz iklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen ülkede sıcaklık 0 derecenin altına çok nadir düşmektedir. Ülkenin bitki ötüsü ise makidir.