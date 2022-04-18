Kıbrıs Para Birimi: KKTC Para Birimi Kaç TL, Kuzey Kıbrıs Parası Sembolü Nedir?

Türklerin yılın her dönemi ziyaret etmekten keyif aldığı ve oldukça kısa sürelerde ulaşabildiği Kıbrıs ünlü eğlence merkezleri ve sıcakkanlı insanlarıyla her koşulda ilgimizi çeken yerlerin başında geliyor. Eğer sizlerde böyle bir seyahat planı yapıyorsanız Kıbrıs para birimi üzerine hazırladığımız içeriğimiz oldukça işinize yarayacaktır.

Kuzey Kıbrıs Parası Sembolü Nedir?

Kıbrıs Kuzey ve Güney iki bölümden oluşan ada ülkelerinden biridir. Genellikle Türk ve Rum bölgesi olarak anılan bu alanlarda Kuzey kesimde Türkler ağırlıklı olarak yaşar. Kuzey Kıbrıs'ın para birimi olarak karşımıza Kıbrıs Lirası çıkarken Güney kesimde farklı para birimleri kullanılmaktadır.

1983 yılından beri Kuzey Kıbrıs'ın para birimi lira iken Güney kesimde Euro ve sterlin kullanımı çok yaygındır. Keza 2008 Avrupa Birliği'ne katılımla birlikte Euro kullanımı ülkede resmi para birimi olarak görülmeye başlanmıştır.

Özellikle yabancı turistlerin varlığı da düşünülecek olursa ülkede Güney Kıbrıs Lirası'nın kullanımı yerine Euro kullanımının yüksek olması mantıklı bulunacaktır. Bu nedenle KKTC para birimi Euro diyebiliriz. Güney Kıbrıs Lirası CYP sembolü ile kullanılırken Euro € sembolüyle tanınır. Sterlin ise daha çok gayrimenkul satışlarında kullanılır ve sembolü £ şeklindedir.

KKTC Para Birimi Kaç TL?

KKTC para birimi olarak hem lirayı hem de euroyu dikkate alırsak ilk yapmanız gereken günlük kurlara göre iki para biriminde dönüşümlerin nasıl yapılacağı olabilir. Buna göre Kıbrıs parası kaç TL ediyor diye bakarsak;

1 Güney Kıbrıs Lirası = 28,26 TL 'dir.

1 Euro = 15,82 TL'dir.

Eğer elinizde 1000 TL para varsa bu iki para biriminde bu miktar size 63,15 Euro / 35,39 Kıbrıs lirasıdır. Bu tarz işlemlerde günlük kura göre dönüştürücü araçlarından faydalanarak hesaplama yapabilirsiniz.