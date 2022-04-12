Kıbrıs’ta Saat Kaç? Türkiye Kıbrıs Saat Farkı İle Lefkoşa’da Şu An Saat Kaç?

Türkiye ve Kıbrıs arasındaki saat farkı ve daha birçok konu hem ticari ilişkiler hem de seyahatler açısından önem taşır. Kıbrıs'ın kuzeyinde Türkiye yer alır. Doğusundaki komşusu Suriye'dir. Güneyinde Mısır yer alır. Kuzeybatısında ise Yunanistan bulunur. Güneydoğu'da ise Lübnan ve İsrail ülkeleri yer almaktadır. Çevresinde birçok komşusunun bulunması Kıbrıs'ın konumunu da önemli bir hale getirmektedir. Türkiye Kıbrıs saat farkı ile Lefkoşa'da şu an saat kaç sorularının tüm yanıtlarını sizler için araştırdık.

Kıbrıs'ta Saat Kaç?

Kıbrıs ve Türkiye arasında bir saat farkı bulunmuyor. Kişiler seyahat edecekleri zaman gidecekleri ülkedeki saat farkını bilmek isterler. Kıbrıs'ta ki saati bilebilmek için Türkiye saatine bakılması da yeterlidir.

Kıbrıs Türkiye Saat Farkı

Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde yer almasına karşın saat bakımından bir farklılık bulunmaz. Yani Lefkoşa'da ve Kıbrıs'ın diğer şehirlerinde saat Türkiye ile aynıdır. Türkiye ve Kıbrıs arasında saat farkı bulunmaması iki ülke arasında önemli bir kolaylıktır.

Kıbrıs Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Bulundukları coğrafi konum, paralele ve enlem boyları dikkate alındığında Kıbrıs ve Türkiye arasında bir saat farkı yoktur. Her iki ülke de aynı saate sahiptir. Seyahat ederken de bu durumu göz önünde bulundurabilirsiniz.

Türkiye Kıbrıs Saat Farkı ile Lefkoşa'da Şu An Saat Kaç?

Türkiye'nin saati ile Lefkoşa'da da saat aynıdır. Yani Türkiye'de sabah saat 09:00 iken Kıbrıs'ta da saat 09:00'dur. Bu nedenle de herhangi bir saat farklılığından kaynaklı sorun ile karşılaşılmaz.