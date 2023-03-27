Kibrit Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Kirbit Mi?

Kibrit nasıl yazılır sorusunda tereddüt yaşanan nokta kelimenin "kibrit ya da kirbit" şeklinde yazımıdır. Özellikle yazışma dilinde kelimenin doğru şekilde kullanılması çok önemlidir. Kibrit kelimesinin kullanımında da TDK sözlüğü öncelikli kaynak olarak incelenmelidir. Kelimenin anlamı herkes tarafından bilinse de yazımı konusunda bir kısım hatalar yapılabilir. TDK açıklaması ile doğru yazılışı kirbit mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kibrit Nasıl Yazılır?

Kibrit kelimesinin yazımında kelimenin içindeki "b ve r" harflerinin kullanım yeri merak edilir. Kelimenin doğru yazım şeklinde "b" harfi "r" harfinden önce kullanılmalıdır. Yani kelimenin "kibrit" şeklinde yazılması ve bu şekilde okunması gerekir. "Kirbit" kelimesinin Türkçede herhangi bir anlamı yoktur. Kibrit, çakmak yerine kullanılan, bir şeyi ateşlemeye ve yakmaya yarayan ekipmandır.

Kibrit – doğru kullanım

Kirbit – yanlış kullanım

TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Kirbit Mi?

Dilimizde kullanılan tüm kelimelerin yazım şekli ve anlamları ile ilgili detaylı bilgi TDK sözlüğünde yer alır. Bu sözlükte kibrit kelimesinin yazımı "kibrit" şeklinde gösterilmiştir. Söz konusu kaynakta "kirbit" şeklinde kullanılan bir kelime yoktur. Kibrit kelimesinin yer aldığı örnek cümle yapıları için de aşağıdaki cümleleri inceleyebilirsiniz.